15.12.2019, 08:27

Как путешествовать с кошкой и собакой из Эстонии? Что надо знать о правилах перевозки животных

автобусы и самолеты
Ирина Петрова, МК-Эстония
EST
Kass Müstik
Kass MüstikFoto: Argo Ingver

Планируя путешествие с питомцем, можно столкнуться с рядом проблем. Некоторые компании устанавливают ограничения по весу, другие и вовсе не берут на борт четвероногих. Причем это касается как воздушного, так и наземного транспорта. Что стоит учесть, собираясь в поездку с домашним животным, и какие правила устанавливают перевозчики — разбиралась ”МК-Эстония”

В начале ноября русскоязычный сегмент интернета бурно отреагировал на новость о том, что авиакомпания ”Аэрофлот” аннулировала бонусные мили своего клиента, так как тот не согласился сдать в багаж и обманным путем пронес на борт кота, превышающего допустимый правилами вес. А огласке эту ситуацию предал сам клиент ”Аэрофлота” Михаил Галин.

Михаил хотел полететь из Москвы во Владивосток вместе со своим котом Виктором, но на стойке регистрации кота попросили взвесить, и он оказался на 2 кг тяжелее допустимого веса в 8 кг, при котором животное можно брать в салон. Хозяину предложили провезти питомца в багажном отделении, но тот ответил, что кот может не вынести такого длительного перелета в багажном отсеке. Не встретив понимания, Михаил снялся с рейса и взял билет на другой день.

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В следующий раз Михаил предъявил на регистрации другого кота, который был похож на Виктора и соответствовал нормам, но на борт пронес все же Виктора. Затем Михаил сам поделился историей в соцсетях, и таким образом о нарушении стало известно. После этого ”Аэрофлот” лишил клиента накопленных бонусных миль ”за умышленные нарушения правил компании”. Общественность встала на сторону кота, хотя сам Михаил признал правоту авиаперевозчика.

Что надо знать тем, кто путешествует с животным из Эстонии, будь то поезд, самолет или автобус? Когда питомца можно взять в салон и где его не примут даже в багаж?

Подумайте о путешествии заранее

”Большинство общих правил касаются пересечения границы между Европейским союзом и другими странами, а также внутри Европейского союза, — отвечает Вероника Горбатенко, координатор маркетинга компании Estravel. — Например, на всех кошек и собак обязательно должен быть заведен паспорт определенного образца, выданный сертифицированным в ЕС ветеринарным врачом. В паспорте должны быть пометки, например, о том, что животное проходило общую ветеринарную проверку, были сделаны все необходимые для транспортировки прививки, в том числе от бешенства”.

Также, отмечает Вероника Горбатенко, у животного должен быть чип или татуировка, информация о которых должна содержаться в паспорте. К паспорту обязательно нужно приложить ветеринарный сертификат. Некоторые из этих правил в исключительных случаях могут не действовать. Например, если возраст животного меньше 12 недель.

”У авиакомпаний есть общие правила насчет, например, размеров и конструкции клеток, если животное помещается в багажный отдел, а также общие предписания, связанные с кормлением животного перед полетом и возможности его седации, если полет длительный, — говорит представитель Estravel. — В остальном каждая авиакомпания устанавливает свои правила, например, насчет того, животное какого размера и веса может лететь в салоне, или вообще, какие породы собак или кошек допускаются на борт. Некоторые породы собак не допускаются в полет из-за того, что они не выдерживают сильные перепады давления или же не могут получать в полете достаточно кислорода”.

Вероника Горбатенко советует при планировании полета проверить, допускается ли конкретная порода на борт самолета вообще. Для этого нужно прочитать правила авиакомпании, с которой пассажир планирует совершить полет.

”Также нужно проверить правила ввоза животных в страну назначения, так как есть страны, которые требуют оставить животное на карантин на некоторое время. Например, при путешествии в Австралию карантин составляет 10 дней. А при путешествии в Великобританию нужно учесть, что правила ввоза животных туда строже, чем общеевропейские, — обращает внимание Горбатенко. — Приблизительно за три месяца до планируемой поездки необходимо проверить наличие у животного паспорта и требуемых прививок и при необходимости их сделать”.

Если нужно сдать животное в багажное отделение, Вероника Горбатенко рекомендует покупать клетку из пластика, а не из металла. Также многие авиакомпании продают

клетки сами, таким образом, купив клетку через авиакомпанию, вы сможете быть уверены в том, что размеры и конструкция соответствуют требуемым нормам. Перед путешествием на клетку нужно прикрепить имя животного и информацию о нем, в этом вам поможет специальный сотрудник авиакомпании перед полетом.

Салон или багаж?

”При полетах внутри Европейского союза на борт часто разрешают брать ограниченное количество животных. Поэтому стоит учесть, что при покупке авиабилета в последний момент места для животного может не оказаться”, — добавляет представитель турфирмы.

Именно поэтому все авиакомпании указывают, что следует заранее известить их о желании взять с собой питомца и получить на это разрешение. В противном случае, если, например, другие пассажиры уже зарегистрировали на рейс своих четвероногих, еще одного просто не пустят на борт.

Большинство авиакомпаний разрешают перевозить небольших домашних животных в салоне, но их вес вместе с переноской не должен превышать 8 кг. Однако есть некоторые ограничения по видам и породам. Например, с 1 января 2020 года у Lufthansa вступает в действие запрет на перевозку зайцев и кроликов, а также кошек и собак с приплюснутой мордой (брахицефальные породы).

Животные, которые весят больше 8 кг, должны перевозиться в багажном отсеке. Также особые условия существуют для собак бойцовских пород. Обычно в багаже можно перевозить не более двух особей.

В зависимости от авиакомпании, давление и температура воздуха в грузовом отсеке, в котором перево-зят животных, могут не отличаться от давления и температуры в пассажирском салоне, либо температура может быть ниже, но не меньше 10оС.

Плата за перевозку животного в разных компаниях отличается и может зависеть не только от веса питомца, но и от маршрута. Однако собаки-поводыри всегда путешествуют бесплатно и в салоне самолета.

Крупные животные, которые не подпадают ни под категорию для перевозки в салоне, ни для перевозки в багажном отсеке для животных, и вовсе перевозятся как груз карго. Для их путешествия действуют отдельные правила и цены. Возможно, их будут перевозить даже другим бортом, не тем, на котором летит хозяин животного.

Автобусы против животных

Но не только авиакомпании строги в отношении перевозки животных. Наземным транспортом из Эстонии может оказаться и вовсе невозможным перевезти питомца в другую страну. Например, компания Lux Express, которая осуществляет рейсы как в Россию, так и по Европе, и внутри Эстонии, на международных маршрутах не берет на борт животных.

На внутриэстонских маршрутах разрешено перевозить мелких домашних животных или птиц в специальных клетках (максимальный размер 40 х 40 см). В этом случае для перевозки необходимо приобрести дополнительный билет для питомца.

”Согласно правилам перевозок пассажиров на международных рейсах компании Тemptrans, перевоз домашних животных на борту автобуса запрещен, — безапелляционно заявляет другой автобусный перевозчик, Temptrans. — В качестве исключения лица с ослабленным зрением имеют право на перевозку собаки-поводыря. Для этого пассажир должен заранее известить нас, чтобы мы подобрали оптимальное посадочное место, и поездка была комфортной для всех пассажиров в автобусе”.

Запрещено перевозить животных и птиц и на автобусных рейсах компании Ecolines.

Если хочется поехать с животным в Россию, в Санкт-Петербург или Москву, то лучше всего из наземного транспорта воспользоваться поездом. РЖД разрешает перевозить с собой мелких домашних животных, собак и птиц в спальных вагонах любого класса, включая вагоны класса ”Люкс” (бизнес) при условии оплаты всех мест в купе, которые должны быть оплачены по полному тарифу.

Пассажиру также разрешается перевозить с собой мелких домашних животных, собак и птиц при оплате отдельного купе категории Single. Дополнительная плата за их перевозку не взимается.

Мелкие домашние животные, собаки и птицы перевозятся в клетке или переноске, в которую могут быть помещены не более двух особей. Крупные собаки перевозятся в наморднике и с поводком. Допускается перевозить не более одной крупной собаки или не более одной клетки с животными на купе. А вот в сидячих вагонах РЖД перевозка мелких домашних животных, собак и птиц запрещена.

Правила авиакомпаний по провозу животных

Аэрофлот

ПАО ”Аэрофлот” принимает к перевозке комнатных прирученных животных, таких как кошки, собаки, птицы. Хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и другие принимаются к перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа, если они являются комнатными прирученными животными.

Ryanair

Перевозка животных запрещена. Исключение составляют на некоторых маршрутах собаки-поводыри.

AirBaltic

AirBaltic перевозит только собак и кошек. Перевозка животного в салоне самолета стоит 70 евро в одну сторону. Пассажиры, путешествующие с младенцами, не могут перевозить животных в салоне.

Finnair

Небольшие домашние животные, такие как кошки, небольшие собаки или кролики, а также другие грызуны, могут путешествовать в салоне самолета, если общий вес животного и контейнера для перевозки не превышает 8 кг. На межконтинентальных рейсах размещение домашних животных в салоне бизнес-класса невозможно, так как под полностью раскладными креслами недостаточно места.

SAS

В салон самолета можно взять с собой только небольшую собаку или кошку. Исключение составляет класс SAS Business, в этой части салона не разрешается провозить домашних животных. Другие домашние животные должны путешествовать в грузовом отсеке.

Lufthansa

На рейсах Lufthansa разрешено перевозить с собой кошек, собак, зайцев и кроликов. Но с 1 января 2020 года вступает в действие запрет на перевозку зайцев и кроликов, а также кошек и собак с приплюснутой мордой (брахицефальные породы).

LOT

LOT перевозит собак и кошек в качестве пассажирского багажа в салоне или в багажном отделении самолета. Количество животных, которые перевозятся одним самолетом, ограничено.

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