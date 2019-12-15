Как путешествовать с кошкой и собакой из Эстонии? Что надо знать о правилах перевозки животных

”Также нужно проверить правила ввоза животных в страну назначения, так как есть страны, которые требуют оставить животное на карантин на некоторое время. Например, при путешествии в Австралию карантин составляет 10 дней. А при путешествии в Великобританию нужно учесть, что правила ввоза животных туда строже, чем общеевропейские, — обращает внимание Горбатенко. — Приблизительно за три месяца до планируемой поездки необходимо проверить наличие у животного паспорта и требуемых прививок и при необходимости их сделать”.

Если нужно сдать животное в багажное отделение, Вероника Горбатенко рекомендует покупать клетку из пластика, а не из металла. Также многие авиакомпании продают

клетки сами, таким образом, купив клетку через авиакомпанию, вы сможете быть уверены в том, что размеры и конструкция соответствуют требуемым нормам. Перед путешествием на клетку нужно прикрепить имя животного и информацию о нем, в этом вам поможет специальный сотрудник авиакомпании перед полетом.

Салон или багаж?

”При полетах внутри Европейского союза на борт часто разрешают брать ограниченное количество животных. Поэтому стоит учесть, что при покупке авиабилета в последний момент места для животного может не оказаться”, — добавляет представитель турфирмы.

Именно поэтому все авиакомпании указывают, что следует заранее известить их о желании взять с собой питомца и получить на это разрешение. В противном случае, если, например, другие пассажиры уже зарегистрировали на рейс своих четвероногих, еще одного просто не пустят на борт.

Большинство авиакомпаний разрешают перевозить небольших домашних животных в салоне, но их вес вместе с переноской не должен превышать 8 кг. Однако есть некоторые ограничения по видам и породам. Например, с 1 января 2020 года у Lufthansa вступает в действие запрет на перевозку зайцев и кроликов, а также кошек и собак с приплюснутой мордой (брахицефальные породы).

Животные, которые весят больше 8 кг, должны перевозиться в багажном отсеке. Также особые условия существуют для собак бойцовских пород. Обычно в багаже можно перевозить не более двух особей.

В зависимости от авиакомпании, давление и температура воздуха в грузовом отсеке, в котором перево-зят животных, могут не отличаться от давления и температуры в пассажирском салоне, либо температура может быть ниже, но не меньше 10оС.

Плата за перевозку животного в разных компаниях отличается и может зависеть не только от веса питомца, но и от маршрута. Однако собаки-поводыри всегда путешествуют бесплатно и в салоне самолета.