11.10.2019, 22:00

Как провести выходные? Фестиваль Porikuu предлагает десятки мероприятий!


rus.delfi.ee
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Как провести выходные? Фестиваль Porikuu предлагает десятки мероприятий!
facebook.com/porikuu/

На этих выходных в рамках фестиваля впечатлений Porikuu можно посетить десятки разных мероприятий в Западной Эстонии — начиная от походов на природе и до музыкальных акций, а также рабочих комнат рукоделия, которые дают возможность открыть для себя этот регион и в немного грязный период года.

Именно на этих выходных состоится множество тех событий, которые спланированы как раз для фестиваля Porikuu, благодаря чему местные жители хотят познакомить с западным уголком Эстонии и вне рамок привычного туристического сезона.

”В течение следующих дней в рамках фестивальной программы можно будет посетить интересные места, в которые просто так, проходя мимо, не попадают, а также принять участие в мероприятиях, организованных местными специально для знакомства со своим регионом”, — рассказывает проектный руководитель фестиваля Porikuu Элизабет Маст, по словам которой в программе фестиваля этого года запланировано около сотни событий от Таллинна до Хаапсалу.

”На наступающих выходных стоит прежде всего направиться в сторону Рийзипере и Турба, где местные жители подготовили культурную программу, обеспечивающую впечатлений на целый день”, — советует Маст. А именно в субботу в культурном центре Рийсипере можно будет приобрести одежду местного дизайна, попробовать себя в украшении тортов, продегустировать продукцию местной пивоварни Wasalemma и в конце дня насладиться музыкальным выступлением Аапо Ильвеса. А в Турба кондитер Айн Карутоом, который стал известен благодаря телепередаче Eesti Parim Paga, всего на один день откроет пицца-кафе Porikuu, принеся в пасмурную осень Западной Эстонии частицу Италии.

Также гости фестиваля смогут принять участие в походах на природе как в карьере мрамора в Васалемма, так и вокруг озера Клоога. А полуостров Пакри приглашает на командную игру по ориентированию ”След оборотня”. Также состоится множество увлекательных комнат рукоделия, научный театр, а любителей эзотерики ожидают в Творческом центре Каазику.

”Мы ожидаем на выходные тысячи гостей, поскольку уже сейчас многие зарегистрировались на эти мероприятия. Как и в прошлом году, крупнейшим событием фестиваля этого года станет поход-ориентирование на островах Пакри и посещение бывших промышленных объектов, куда в обычные дни доступ закрыт. В прошлом году в соревнованиях по ориентированию приняло участие около 400 человек и мы ожидаем такого же интереса в этом году”, — отметила Маст.

Домашние концерты и рабочие комнаты под руководством местных жителей привлекают, по словам проектного руководителя, на фестиваль Porikuu гостей из-за пределов Харьюмаа и Ляэнемаа, поэтому она советует заранее записываться на мероприятия с предварительной регистрацией, которые запланированы на период школьных каникул.

Фестиваль впечатлений Западной Эстонии Porikuu, в рамках которого предусмотрено около сотни мероприятий, продлится до 30 ноября. В течение двух месяцев в рамках фестиваля пройдут походы, лекции, рабочие комнаты, концерты, театральные выступления, ярмарки, соревнования по ориентированию и многие другие увлекательные мероприятия, обзор которых можно получить на странице фестиваля впечатлений Porikuu www.porikuu.ee.

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