Как провести выходные? Фестиваль Porikuu предлагает десятки мероприятий!

Именно на этих выходных состоится множество тех событий, которые спланированы как раз для фестиваля Porikuu, благодаря чему местные жители хотят познакомить с западным уголком Эстонии и вне рамок привычного туристического сезона.

”В течение следующих дней в рамках фестивальной программы можно будет посетить интересные места, в которые просто так, проходя мимо, не попадают, а также принять участие в мероприятиях, организованных местными специально для знакомства со своим регионом”, — рассказывает проектный руководитель фестиваля Porikuu Элизабет Маст, по словам которой в программе фестиваля этого года запланировано около сотни событий от Таллинна до Хаапсалу.

”На наступающих выходных стоит прежде всего направиться в сторону Рийзипере и Турба, где местные жители подготовили культурную программу, обеспечивающую впечатлений на целый день”, — советует Маст. А именно в субботу в культурном центре Рийсипере можно будет приобрести одежду местного дизайна, попробовать себя в украшении тортов, продегустировать продукцию местной пивоварни Wasalemma и в конце дня насладиться музыкальным выступлением Аапо Ильвеса. А в Турба кондитер Айн Карутоом, который стал известен благодаря телепередаче Eesti Parim Paga, всего на один день откроет пицца-кафе Porikuu, принеся в пасмурную осень Западной Эстонии частицу Италии.

Также гости фестиваля смогут принять участие в походах на природе как в карьере мрамора в Васалемма, так и вокруг озера Клоога. А полуостров Пакри приглашает на командную игру по ориентированию ”След оборотня”. Также состоится множество увлекательных комнат рукоделия, научный театр, а любителей эзотерики ожидают в Творческом центре Каазику.