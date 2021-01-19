Как повлияют на Эстонию перебои с поставкой вакцины? Депутаты и специалисты обсудят проблему

По словам председателя комиссии по социальным делам Тыниса Мёльдера, на прошлой неделе выяснилось, что производители лекарств планируют временно сократить поставки вакцин. ”Мы хотим узнать, насколько это повлияет на первоначальный план Эстонии по вакцинации и предотвращением каких возможных проблем нам предстоит заняться по этой причине. Также на последующем сегодня обсуждении мы выслушаем представителей заинтересованных групп, доклады которых мы, к сожалению, не успели услышать на прошлой неделе ввиду нехватки времени”, — сказал Мёльдер.

Заместитель председателя комиссии Хельмен Кютт добавила, что уведомления производителей лекарств о сокращении поставок вакцин приходят в самое неподходящее время и государство должно сделать все, что в его силах, чтобы предотвратить фатальные последствия. ”Даже если нам пообещают более крупные партии вакцин в дальнейшем, для многих это может оказаться слишком поздно. Особенно нуждаются в вакцинировании работники и постояльцы домов престарелых, так как очевидно, что пожилые люди тяжелее переносят заболевание и с большей вероятностью могут попасть в больницу”, — сказала Кютт.

На заседание приглашены представители Министерства социальных дел, Департамента здоровья, Общества семейных врачей Эстонии, Союза медсестер Эстонии, Союза больниц Эстонии, Департамента лекарственных средств, Союза врачей Эстонии, Больничной кассы Эстонии, Палаты людей с ограниченными возможностями, Совета руководителей социальных учреждений Эстонии, Союза городов и волостей Эстонии, Союза аптекарей Эстонии, Эстонского союза стоматологов и Союза пациентов Эстонии.

Открытая часть заседания комиссии по социальным делам начнется в 14:00. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

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