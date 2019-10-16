Как получают лицензии не владеющие госязыком таксисты и почему при заказе такси через приложение за вами может приехать преступник?

Хотя Bolt и Uber заверяют Ekspress, что им клиенты не жаловались по языковым вопросам, иногда в МуПо поступают жалобы, что с таксистом невозможно было общаться. Начальник Мельникова, глава МуПо Айвар Тоомпере считает, что языковое требование к таксистам — вопрос справедливости. Почему тогда требовать того же от кассира Maxima? Или от пожарников?

Член правления партнерской фирмы Uber в Эстонии Uued Teenused Хенри Линд считает, что в части языкового требования государство могло бы быть более гибким, потому что это открыло бы двери большему числу так называемых воскресных таксистов — подрабатывающих таксоизвозом.

"Посмотрите, какое долгое иногда время ожидания. Это показывает, что желающих ехать больше, чем таксистов. Это хороший трамплин для начала работы для иностранных студентов или иностранцев, которые вступили в брак с эстонцами", — считает он.

Два права: Таллинн vs. Маарду

В действительности не в компетенции МуПо проверять чье-либо владение языком. По словам Тоомпере, они исходят просто из логики, что если человек не способен заполнить заявление на эстонском языке, очевидно, его владение языком было бы недостаточным и при проверке в Языковой инспекции. Какой смысл им выпускать на улицу не знающего языка человека, которого они позже в ходе проверки задержат и который тогда все-таки попадет на рабочий стол инспекции, рассуждает Тоомпере.

Но именно по той же причине, что установление владения языком — дело только Языковой инспекции, этого не требует некоммерческая организация, которая занимается организацией разрешений на таксоизвоз Маарду и еще десятка ближайших к Таллинну волостей.

MTÜ Põhja-Eesti ühistranspordikeskus начала заниматься вдобавок к автобусам и такси, когда Таллинн несколько лет назад установил более высокие требования к качеству автомобилей. Таксисты со старыми машинами после этого наводнили ходатайствами Маарду. Чтобы уменьшить нагрузку в местных самоуправлениях, делопроизводства собрали в MTÜ.

Работник MTÜ Райдо Неэдрит когда-то работал в МуПо и понимает, почему Таллинн устанавливает более строгие правила. Но он также признает, что из-за неуступчивости Таллинна создалась плохая ситуация, когда водители получают разрешение и, разъезжая по Таллинну, все-таки нарушают предписания. Он подчеркивает, что исходит только из Закона об общественном транспорте и что объясняет ситуацию и будущим таксистам, которым в Таллинне незнание языка может создать проблемы.

Таллинн в этом году рассмотрел почти 2000 заявлений, а Неэдрит в 10 раз меньше — 214. Он видит, что сейчас ситуация хорошо управляется: платформы по больше части не разрешают водителям без проверки биографии, то есть без служебной карточки, ездить через свое приложение. МУПо проводит проверку и также может выборочно посмотреть на разрешения таксистов.

"Мы ждем, чтобы кто-нибудь подал на нас в суд из-за языкового требования!" — говорит Айвар Тоомпере, потирая руки. Прецедент окончательно бы решил, какой подход правильный — Таллинна или MTÜ.

Yandex — посредник для хулиганов?

Но стать водителем Bolt или Uber невозможно так, что скачай приложение, повысь уровень владения языком и езди, сколько душе угодно. Водителю нужны три разрешения: служебная карточка, карта транспортного средства и разрешение на таксоизвоз. Последнее есть у самого Bolt, и так таксист может подписаться под него. У Uber ни одного разрешения на перевозки нет — он использует для этого фирмы-посредники. Также Yandex, у которого целых 17 "фирм-ответвлений".

Картой транспортного средства автомобиль регистрируют как подходящий для такси — сделаны ли техосмотр и страховка. Последняя для такси обычно как минимум в четыре раза дороже, и поэтому такси в приложениях иногда не ходатайствуют о карте транспортного средства.

Самая важная из них, пожалуй, служебная карточка. Без нее в идеале к приложению доступ не получить. По меньшей мере это действует в Bolt и Uber (последний также требует номер карты транспортного средства). При ходатайстве о служебной карточке проводят проверку биографии водителя: есть ли водительские права и право на работу, нет ли действующих нарушений или уголовных наказаний. Примерно 15% заявлений МуПо отклоняет, поскольку у водителя криминальное прошлое.

О карточке можно ходатайствовать по всей Эстонии, и она бессрочная. После узаконивания приложений такси количество ходатайств о разрешениях быстро выросло.