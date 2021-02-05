Как подать заявление на продление вида на жительство?

"На данный момент в бюро самообслуживания было подано 165 000 ходатайств о документах, из них в прошлом году более 66 000. Так как в условиях пандемии путешествовать затруднительно, то сократилось и число ходатайств о рейсовых документах, - сказал старший комиссар Марит Абрам, координатор бюро идентитета и статусов Департамента полиции и погранохраны".

"Ходатайства об ID-картах и паспортах как гражданина Эстонии, так и постоянных жителей Эстонии без определенного гражданства можно подать из дома через интернет на этом сайте. Использование бюро самообслуживания в условиях пандемии гораздо безопаснее, так как в этом случае в бюро надо будет прийти только за готовым документом, а чтобы сократить и это время, советуем заранее забронировать время посещения на сайте.

Если человек потеряет карту вида на жительство и срок действия вида на жительство истекает уже через шесть месяцев или еще раньше, то в этом случае, к сожалению, нельзя подать заявление через интернет и следует прийти в бюро физически.

Обязательным документом является только ID-карта или карта вида на жительство, и если вам не требуется паспорт по работе для поездки за границу, спешки с подачей ходатайства о паспорте нет.

Ходатайство о продлении вида на жительство в системе самообслуживания (через интернет) подать нельзя. Жителям Эстонии, не имеющим статус постоянного жителя и проживающим на основании срочного вида на жительство (tähtajaline elamisluba) для продления вида на жительство все же следует прийти в бюро на место, заранее забронировав время посещения. Ходатайство о продлении срочного вида на жительство следует подавать как минимум за два месяца до окончания действия вида на жительство.

Можно прийти в бюро обслуживания для того, чтобы сделать фотографию на документ, а потом подать ходатайство дома или даже на прогулке из своего смартфона".