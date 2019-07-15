15.07.2019, 15:52

Как организаторы концерта на Rally Estonia вмиг потеряли 100 000 евро?

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Rally Estonia kontsert Elva lauluväljakul
Rally Estonia kontsert Elva lauluväljakulFoto: Jaanus Lensment

В эту пятницу не состоялся концерт по случаю открытия Rally Estonia. На сцене должны были выступить Анне Вески и рэпер Nublu. Но праздник так и не состоялся.

По оценке организаторов, по вине злоумышленников они потеряли 100 000 евро. Но как за очень короткий промежуток времени можно нанести такой ущерб?

Руководитель по развлечениям Rally Estonia Яанек Реймал рассказал порталу Forte, что все произошло из-за выдернутого кабеля нулевой фазы. "Это профессиональный кабель powerlock (видео ниже — ред.), у которого два состояния — подсоединенный или нет. Просто так этот кабель не достанешь, человек должен разбираться или долго пытаться это сделать", — сказал он.

Из-за отключения кабеля нулевой фазы произошло перенапряжение, что привело к поломке огромного количества профессиональной звуковой и свето техники. По первичной оценке их стоимость как минимум 100 000 евро.

Организатор готов заплатить 3000 евро тому, кто расскажет, кто отвечает за этот поступок. Также над делом работает полиция и было начато криминальное делопроизводство. Если у вас есть какая-либо информация, то поделитесь ей по почте vihje@rallyestonia.ee.

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