Как организаторы концерта на Rally Estonia вмиг потеряли 100 000 евро?

В эту пятницу не состоялся концерт по случаю открытия Rally Estonia. На сцене должны были выступить Анне Вески и рэпер Nublu. Но праздник так и не состоялся.
По оценке организаторов, по вине злоумышленников они потеряли 100 000 евро. Но как за очень короткий промежуток времени можно нанести такой ущерб?
В эту пятницу не состоялся концерт по случаю открытия Rally Estonia. На сцене должны были выступить Анне Вески и рэпер Nublu. Но праздник так и не состоялся.
Руководитель по развлечениям Rally Estonia Яанек Реймал рассказал порталу Forte, что все произошло из-за выдернутого кабеля нулевой фазы. "Это профессиональный кабель powerlock (видео ниже — ред.), у которого два состояния — подсоединенный или нет. Просто так этот кабель не достанешь, человек должен разбираться или долго пытаться это сделать", — сказал он.
Из-за отключения кабеля нулевой фазы произошло перенапряжение, что привело к поломке огромного количества профессиональной звуковой и свето техники. По первичной оценке их стоимость как минимум 100 000 евро.
Организатор готов заплатить 3000 евро тому, кто расскажет, кто отвечает за этот поступок. Также над делом работает полиция и было начато криминальное делопроизводство. Если у вас есть какая-либо информация, то поделитесь ей по почте vihje@rallyestonia.ee.
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