Как одинокие люди и пенсионеры могут заказать на дом продукты и лекарства во время режима ЧП

В первую очередь следует связаться с местным самоуправлением, где всем нуждающимся помогают с доставкой продуктов и лекарств. Контакты местных самоуправлений размещены на сайтах волостных и городских управ.

Кроме того, помощь в доставке продуктов и лекарств предлагают волонтеры. Например, в интернете есть два портала для оказания помощи: Helpific и Kogukond aitab.

Попросить о помощи в Helpific можно, зарегистрировавшись на их сайте и опубликовав просьбу о помощи. Если вы не можете воспользоваться компьютером, позвоните по номеру +372 5660 4642.

Заявку на получение помощи можно подать и на сайте kogukondaitab.ee, оставив там свои контактные данные. О помощи можно попросить и по номеру +372 716 8068, который работает с 9.00 до 18.00.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!