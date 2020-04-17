Как одинокие люди и пенсионеры могут заказать на дом продукты и лекарства во время режима ЧП(1)
Что делать во время эпидемии коронавируса тем, кто помещен домой на карантин, или же одиноким пенсионерам? Отвечает Госканцелярия.
Что делать во время эпидемии коронавируса тем, кто помещен домой на карантин, или же одиноким пенсионерам? Отвечает Госканцелярия.
В первую очередь следует связаться с местным самоуправлением, где всем нуждающимся помогают с доставкой продуктов и лекарств. Контакты местных самоуправлений размещены на сайтах волостных и городских управ.
Кроме того, помощь в доставке продуктов и лекарств предлагают волонтеры. Например, в интернете есть два портала для оказания помощи: Helpific и Kogukond aitab.
Попросить о помощи в Helpific можно, зарегистрировавшись на их сайте и опубликовав просьбу о помощи. Если вы не можете воспользоваться компьютером, позвоните по номеру +372 5660 4642.
Заявку на получение помощи можно подать и на сайте kogukondaitab.ee, оставив там свои контактные данные. О помощи можно попросить и по номеру +372 716 8068, который работает с 9.00 до 18.00.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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