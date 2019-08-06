Как не сбылась мечта мамы: “серопаспортников” не пустили на европейский рейс по странной причине. Будьте осторожны

Суммарно Антон и его семья потеряли 1500 евро. Какие-то деньги за бронь удалось вернуть, но пришлось покупать билеты домой из Германии, платить за отель, выбросить билеты в музеи и на рейсы Черногория — Италия, Италия — Эстония.

Можно и нельзя

Гражданину Эстонии разрешено находиться в Черногории за одну поездку до 90 дней. Как заверили в Министерстве иностранных дел — лицам без гражданства до 30 дней. RusDelfi рассказал историю читателя чиновникам. Мы спросили, почему так могло произойти, может быть, правила изменились? Но в МИДе отметили, что все осталось прежним, и, скорее всего, это ошибка авиакомпании.

В аэропорту Берлина сотрудники Ryanair сделали не совсем понятное уточнение. ”С подобным паспортом в Черногорию пускают только с видом на жительство Латвии”.

Какая разница между негражданином из Латвии или Эстонии? Обе страны —

члены ЕС и входят в Шенгенскую зону.

В статье МИДа Черногории о визах для лиц без гражданства, на которые ссылались сотрудники Ryanair, нет ни слова про Латвию. Используется обобщенное — жители Евросоюза, куда входят и Латвия, и Эстония.

Черногория — не член Европейского союза. Возможно, это именно факт насторожил бортпроводников. Но с 2008 года действует соглашение об отмене виз между государством и Шенгенским пространством.

Ryanair не берет ответственность





В аэропорту на слова Антона об отсутствии информации о том, что с ”серым” паспортом нельзя в Черногорию, ему посоветовали заранее звонить в авиакомпанию или в посольство.

Второй вариант, обратиться в посольство, совсем странный. У Эстонии нет посольства в Черногории. Есть только почетное консульство. У структуры нет своего сайт, контакты единственного представителя нашлись с трудом. К слову, почетный консул адвокат Саша Вуячич представляет в Черногории не только Эстонию, но Данию и Швецию.

RusDelfi попросил Вуячича прокомментировать ситуацию. Он сразу попросил объяснить, кто такие обладатели ”Alienˇs passport”, так не знал определение этого статуса. Затем он лишь отметил, что местные власти могут запросить вид на жительство. И добавил: ”я не могу давать какие-либо гарантии, что вас пустят в Черногорию”. Подробнее он не смог ответить.

Swedbank тоже не захотел помогать. По словам читателя, он подал запрос на возмещение средств за покупку билетов на рейс, но в банке ответили, что это не страховой случай, а ошибка авиаперевозчика. Посоветовали связаться с Ryanair.

На письменные запросы от Антона и RusDelfi Ryanair не ответил. Один раз Антону ответили на телефонный звонок. Там сообщили, что не видят жалобы и попросили написать еще раз. По словам Антона, он две недели написал первое письмо, неделю назад второе. Однако реакции не последовало. Мы будем следить за развитием событий.

Получается: информации о том, что с ”серым” паспортом нельзя в Черногорию — нет. В МИДе Эстонии и на сайте МИДа Черногории подтвердили, что лицам без гражданства можно быть в стране до 30 дней за один раз. С большой долей вероятности, это ошибка авиакомпании. Из-за неё Антон потерял 1500 евро, а мама осталась без отпуска и исполненной мечты.

Следующие страны не входят в Шенгенскую зону, и там могут возникнуть похожие проблемы: Хорватия, Албания, Сербия, Косово, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Румыния, Болгария.

Редакция RusDelfi советует заранее уточнять у авиакомпании или посольства — можно ли лететь в ту или иную страну с ”серым” паспортом. Возможно, стоит воздержаться от поездок в Черногорию с помощью лоукостера Ryanair.

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