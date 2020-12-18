"Как на войне, никто кроме нас". Медик скорой помощи в Силламяэ рассказала о своей работе(2)
RusDelfi продолжает рассказывать истории о людях, которые ежедневно вносят вклад в борьбу с коронавирусной пандемией.
RusDelfi продолжает рассказывать истории о людях, которые ежедневно вносят вклад в борьбу с коронавирусной пандемией.
Наталья Муравлева работает в сестринской бригаде в Силламяэ, она заведующая филиала скорой помощи Karell Kiirabi AS. В Силламяэ круглосуточно работают две сестринские бригады. В каждой бригаде на дежурстве три человека.
Пандемия сильно повлияла на жизнь работников скорой помощи. Стало больше работы, а семью стали видеть меньше. "Еще очень выматывает постоянное использование защитной одежды, тщательная очистка машины и оборудования", — говорит Наталья.
Всем известно, что Силламяэ один из самых пострадавших городов из-за вируса. "Я мама двоих школьников и дочка, мои родители находятся в зоне риска Covid-19. Очень редко вижу своих родственников именно из-за пандемии и очень скучаю по ним. Дети тоже хотят больше общения и социализации, но сейчас ритм жизни абсолютно другой. Мне приходится очень много помогать детям в учебе, а с моим графиком — это крайне сложно", — продолжает медик.
По ее словам, самая большая благодарность для нее — каждая спасённая жизнь, ведь тогда понимаешь, что делаешь свое дело не напрасно. "На работе делает счастливым понимание, что ты нужен людям, можешь им помочь. Очень люблю свой коллектив, мы проживаем какую-ту вторую жизнь именно на работе, делимся своими печалями и переживаниями, но и радостью мы тоже делимся", — добавляет Наталья.
Отсутствие вызовов к больным — с одной стороны, хорошо. Но с другой — просто так сидеть на месте скучно. Как говорит сотрудник скорой, когда нет вызовов, она думает: слава Богу все живы и здоровы. В то же время, это чувство ожидания настораживает, как ”затишье перед бурей”. "Но в это время есть возможность поучиться, с коллегами повторить алгоритмы или разобрать и обсудить конкретный пример клинического случая", — рассказывает Муравлева.
RusDelfi попросил описать самый обычный вызов. На сегодняшний день — это высокая температура. "Часто бывает температура в первый день и человек уже в панике, что заболел вирусом. Вызывает нас, что бы мы послушали и вылечили. А также большинство вызовов — это пациенты с хроническими заболеваниями, которые нерегулярно принимают свои лекарства. Вызывают, что бы проконтролировать свое здоровье".
Говоря о подходе к разным людям, с которыми сталкиваются медики скорой помощи, Наталья отвечает, что опыт приходит со временем. "Приходится быть и психологом, и другом, и учителем, иногда достаточно доброго слова и хороших советов".
Во время пандемии врачи — главные люди в борьбе с вирусом. Где они находят мотивацию работать сверхурочно и подвергать себя опасности? "Это как на войне, никто кроме нас. Это наш долг, работа наша такая, нас этому учили и если честно — не очень задумываешься, что находишься на первой линии, просто делаешь свою работу", — подытожила Наталья Муравлева.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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