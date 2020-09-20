Как контролировать коронавирус: 5 простых правил от Юри Ратас

"От каждого из нас зависит, сможем ли мы продолжить нормальную жизнь или позволим коронавирусу снова взять ее под свой контроль. Департамент здоровья заявил, что следующие три недели будут критическими", — написал глава правительства Юри Ратас в Фейсбук.
"Благодарю всех, кто спокойно и последовательно делает все возможное, чтобы коронавирус был все-таки под нашим контролем", — считает премьер-министр.
Для этого нужно соблюдать всего 5 простых правил:
• Сохраняю дистанцию. Поприветствовать друг друга без рукопожатия и объятия, а также общаться на расстоянии нескольких метров — это новые повседневные привычки. Телефонное приложение ”Hoia” тоже только в помощь.
• Если нездоровиться, то остаюсь дома и обращаюсь к врачу. Поддержка близких и коллег имеет первостепенное значение.
• Соблюдаю гигиену. Частое мытье рук, правильное чихание, ношение защитной маски или иная защита себя и других от инфекции заслуживают только уважения.
• На каждом шагу я следую старой истине: ”лучше бояться, чем сожалеть”. Ведь речь о здоровье и жизни как моем, так и моих близких, коллег и всех остальных. Поэтому с организацией домашней вечеринки лучше повременить.
• Заразившись коронавирусом, я буду сотрудничать с врачами и Департаментом здравоохранения, чтобы остановить его распространение. Не признавая и скрывая заболевание мы можем повлечь еще более серьезные последствия.
"Чем больше из нас с сегодняшнего дня начнут вести себя так же ответственно, тем вероятнее, что в течение предстоящих трех недель число новых заражений уменьшится.
Если рост продолжится, правительство вместе с экспертами и учеными будет вынуждено рассмотреть возможность введение более серьезных ограничений, касающихся нашей повседневной жизни. Ношение защитной маски в общественном транспорте и общественных местах, передвижение по правилу 2+2, учеба дома, прекращение работы развлекательных заведений и так далее — прошлой весной мы нашли целый ряд решений.
В то время мы также убедились, насколько хорошо мы способны поддерживать друг друга. Теперь снова настало время, чтобы быть ”один за всех и все за одного”. Потому что только так мы сможем обеспечить, чтобы мы контролировали коронавирус, а не он нас", — убежден Ратас.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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