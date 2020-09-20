Как контролировать коронавирус: 5 простых правил от Юри Ратас

"Благодарю всех, кто спокойно и последовательно делает все возможное, чтобы коронавирус был все-таки под нашим контролем", — считает премьер-министр.

Для этого нужно соблюдать всего 5 простых правил:

• Сохраняю дистанцию. Поприветствовать друг друга без рукопожатия и объятия, а также общаться на расстоянии нескольких метров — это новые повседневные привычки. Телефонное приложение ”Hoia” тоже только в помощь.

• Если нездоровиться, то остаюсь дома и обращаюсь к врачу. Поддержка близких и коллег имеет первостепенное значение.

• Соблюдаю гигиену. Частое мытье рук, правильное чихание, ношение защитной маски или иная защита себя и других от инфекции заслуживают только уважения.

• На каждом шагу я следую старой истине: ”лучше бояться, чем сожалеть”. Ведь речь о здоровье и жизни как моем, так и моих близких, коллег и всех остальных. Поэтому с организацией домашней вечеринки лучше повременить.

• Заразившись коронавирусом, я буду сотрудничать с врачами и Департаментом здравоохранения, чтобы остановить его распространение. Не признавая и скрывая заболевание мы можем повлечь еще более серьезные последствия.

"Чем больше из нас с сегодняшнего дня начнут вести себя так же ответственно, тем вероятнее, что в течение предстоящих трех недель число новых заражений уменьшится.

Если рост продолжится, правительство вместе с экспертами и учеными будет вынуждено рассмотреть возможность введение более серьезных ограничений, касающихся нашей повседневной жизни. Ношение защитной маски в общественном транспорте и общественных местах, передвижение по правилу 2+2, учеба дома, прекращение работы развлекательных заведений и так далее — прошлой весной мы нашли целый ряд решений.

В то время мы также убедились, насколько хорошо мы способны поддерживать друг друга. Теперь снова настало время, чтобы быть ”один за всех и все за одного”. Потому что только так мы сможем обеспечить, чтобы мы контролировали коронавирус, а не он нас", — убежден Ратас.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!