Как из камня получается смартфон? Рассказывает Институт геологии TalTech

”Таким образом, нас каждый день окружает самая различная техника, которая сделана т.с. из камня — например, смартфоны, которые содержат более 70 полезных ископаемых — в том числе золото, медь, кварц и другие ценные металлы, которые не так просто получить из камня, но благодаря которым вся электроника вообще начинает работать”, — поясняет Кару и признает, что знание этого факта может помочь нам больше ценить дары земных недр.

Нет камня — нет и телефона?

Потребность в необходимом сырье для новых технологий растет постоянно, потому что ни от смартфонов, так и ни от других удобных современных технологий никто уже так просто не откажется. ”Только одному ветрогенератору необходимо 3-4 тонны меди, не говоря уже об электроавтомобилях, которым нужно меди в три раза больше, чем традиционным автомобилям”, — приводит Кару примеры.

Также растет спрос на минералы для современных аккумуляторов. ”Если мы вообще хотим когда-то уйти от углеродной энергосистемы, то мы должны найти способ для дешевого и массового производства аккумуляторов с большой емкостью”, — поясняет Кару. Разумеется, как для телефонных аккумуляторов, так и батарей другой электроники важным полезным ископаемым является литий, крупнейшие запасы которого в Европе находятся именно в Финляндии, где как раз открывается шахта по добыче лития.

Необходимы новые решения для умной добычи

Большая потребность в минералах требует, по словам Кару, новых подходов для более эффективного, дешевого и сберегающего ресурсы отношения к породам. ”Уже сейчас большая часть таких работ по исследованиям и развитию проходят прямо здесь — в Таллинском Техническом университете, где мы разрабатываем методы для максимального извлечения полезного из пород с минимальным побочным влиянием”, — отмечает Кару и добавляет, что при этом приоритетом являются наиболее ценные минералы и запасы других ресурсов Эстонии.

По словам Кару, важно появление молодых геологов и горных инженеров, и особенно в будущем будут цениться те специалисты этой сферы, которые будут иметь знания в современных смарт-технологиях. Желающие обучаться по программе земных недр Института геологии TalTech уже сейчас могут претендовать на обучение, что будет инвестицией в свои будущие знания о том, как из камня сделать телефон.