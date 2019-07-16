Как и где читать самые важные новости RusDelfi? Пять способов!

Закладки

Первый и самый надежный способ всегда быть в курсе событий — читать наш портал rus.delfi.ee. Можно добавить его в закладки прямо сейчас и заходить на него как можно чаще. Если вы пользуетесь браузером Google Chrome, то смело жмите на звездочку справа в адресной строке.

Приложение

Скачать приложение RusDelfi на ваш смартфон или планшет. Оно есть и в App Store для Apple, если у вас iPhone или iPad, и в Play Маркет, если вы — счастливый обладатель андроида. Плюс, если вы хотите, вам будут приходить пуш-уведомления. Они не будут вас сильно отвлекать, зато о самом важно вы будет узнавать раньше всех.

Социальные сети

Поставить лайк нашей странице Facebook. Туда мы постим самое интересное.



Также у нас есть Instagram. Там мы выкладываем необычные и актуальные снимки.