Как и где читать самые важные новости RusDelfi? Пять способов!

Редакция RusDelfi составила памятку для наших читателей — как и где читать новости нашего портала.
Закладки
Первый и самый надежный способ всегда быть в курсе событий — читать наш портал rus.delfi.ee. Можно добавить его в закладки прямо сейчас и заходить на него как можно чаще. Если вы пользуетесь браузером Google Chrome, то смело жмите на звездочку справа в адресной строке.
Приложение
Скачать приложение RusDelfi на ваш смартфон или планшет. Оно есть и в App Store для Apple, если у вас iPhone или iPad, и в Play Маркет, если вы — счастливый обладатель андроида. Плюс, если вы хотите, вам будут приходить пуш-уведомления. Они не будут вас сильно отвлекать, зато о самом важно вы будет узнавать раньше всех.
Социальные сети
Поставить лайк нашей странице Facebook. Туда мы постим самое интересное.
Также у нас есть Instagram. Там мы выкладываем необычные и актуальные снимки.
И, конечно, поскольку мы пишем на русском языке, то страница Вконтакте у нас тоже существует! Это особенно актуально для тех, кто не любит Цукерберга и его алгоритмы.
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