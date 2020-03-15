Как гарантировать соблюдение карантина? Рейнсалу: с ночи на вторник у людей начнут брать подписку

"Государство может применять пенитенциарные санкции, если человек умышленно заражает других людей. Если подумать о большом числе людей, которые попадут под карантин, то, разумеется, в интересах государства, чтобы люди понимали, что это реальная обязанность, что с ночи на вторник у людей начнут брать подписку на соответствующем уведомлении. Значит ли это, что теперь начнется массовый контроль и патрулирование у домов? Не значит", — рассказал Рейнсалу о том, как можно гарантировать соблюдение карантина.

Закроются ли магазины, можно ли будет поесть в ресторане?

"Вчера мы занимались приведением в действие введенных вчера [в субботу] ограничений, чтобы они не остались просто на бумаге. Обсуждается ли возможность ограничений в будущей перспективе? Скажу честно, что обсуждается. Сегодня [15 марта] день подготовки, а завтра утром кризисная комиссия соберется снова, и мы будет их рассматривать. Будут ли еще какие-то дополнительные ограничения для деятельности внутри государства, я точно не скажу. Если они будут приняты, то общественность проинформируют", — сказал Рейнсалу.

Рейнсалу подчеркнул, что наказывать людей за то, что они не сможет попасть на работу из-за введенных ограничений, негуманно, как он уверен, неправомерно.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!