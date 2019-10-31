Как эстонец способен так много платить?

Сейчас автомобильное топливо стоит в Эстонии 1,30-1,40 евро за литр. И цена постоянно ползет вверх. А если и происходит какой-то спад, то он кратковременный и в маленьких размерах.

Для того, чтобы увидеть, как цены потихоньку спускаются с небес на землю, далеко ехать не нужно. Достаточно через Латвию двинуться на юг. В Латвии цена уже 1,13-1,14, в Литве 1,08-1,10, а на деревенских заправках еще ниже. То же самое в Польше.

В Чехии можно заправиться по цене 1,17-1,29. Словаки обходятся с чехами так же, как латыши — с нами: у них дизельное топливо по 1,05, а бензин — 1,18.

Я всегда считал, что Австрия — дорогая страна, но на прошлой неделе убедился в обратном. На заправках в тамошних горах повстречали дизель по 1,06 евро. В итоге поездка по горам вышла дешевле, чем большинство домашних поездок по равнинной местности.

Цены на продукты питания в Австрии особого впечатления не произвели. Также, как и у нас, там полно различных льготных предложений, поэтому точного представления о стоимости средней продуктовой картины не сложилось. Цена килограмма масла колеблется от 6 до 8 евро, так же и с сыром. Мясо стоит, как у нас или чуть дороже.

Самая дешевая еда продается под торговой маркой Clever, цены в этом случае могут быть практически в три раза ниже.

Если с едой у нас есть какие-то варианты, то за алкоголем стоит конечно поехать на юг. Стоимость пива и крепких спиртных напитков в Австрии сравнима с латвийской. Но что особенно приятно: в отличие от Латвии там и вина дешевые. Можно, например, купить бутылку вполне приличного с соответствующей маркировкой Chardonnay (Шардоне) меньше чем за 4 евро.