08.03.2020, 11:26

Как долго живет коронавирус, распространяется ли через вентиляцию? Поясняет специалист Департамента здоровья


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Как долго живет коронавирус, распространяется ли через вентиляцию? Поясняет специалист Департамента здоровья
pixabay.com

Коронавирус не распространяется через вентиляционную систему многоквартирного дома, он распространяется, как правило, при непосредственном контакте с зараженным человеком, у которого имеются характерные симптомы, прежде всего кашель.

Вирус распространяется при непосредственном контакте с биологическими жидкостями больного человека (с кровью, фекалиями, мочой, слюной, спермой).

Главный специалист отделения Департамента здоровья по инфекционным заболеваниям и предотвращению эпидемий Ханна Сепп сказала: «Когда человек, зараженный вирусом COVID-19, кашляет, чихает или говорит, то содержащие вирус капельки попадают в воздух. Эти вирусные капельки достаточно тяжелые, поэтому они не разносятся далеко в воздухе». По имеющейся на данный момент информации, они могут перемещаться максимально на расстояние до двух метров. «По причине их тяжести, невелика вероятность, что вирусные капельки будут далее из-за воздушного потока перемещаться с поверхностей», сказала Сепп.

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Как долго живут вирусные капли, попавшие на поверхности, зависит от температуры воздуха и средней влажности. При комнатной температуре, т.е 22-25 оС, при относительной влажности около 40%, вирус живет до 4-5 дней. Чем выше температура и относительная влажность, тем быстрее вирус погибает. Например, проведенные исследования по вирусу SARS-CoV показали, что при влажности 80% и температуре 20оС в течение суток сохранилось только 3% находящихся на поверхности коронавирусов.

Эффективными мерами уничтожения находящегося на поверхности коронавируса являются различные биоциды, то есть растворы для уничтожения микроорганизмов. Одним из самых распространенным является этанол. 70%-ного раствора этанола достаточно, чтобы очистить поверхности от SARS-CoV.

Кроме того, чтобы избегать непосредственного контакта с людьми, у которых имеются симптомы заболеваний дыхательных путей, не заразиться поможет также соблюдение правил гигиены, очень важной частью которых является тщательное и регулярное мытье рук.

Вернувшимся из регионов риска необходимо оставаться 14 дней дома и следить за состоянием здоровья

Если человек подозревает, что заболел коронавирусом, ему необходимо обратиться по телефону к своему семейному врачу или позвонить на телефон семейных врачей 1220. В случае появления более серьезных проблем со здоровьем (например, затрудненного дыхания), нужно позвонить на номер экстренной помощи 112.
Стоит подозревать коронавирус, если человек в последние 14 дней находился в регионе риска и имеет симптомы, характерные для данного заболевания. В противном случае это может быть грипп или гриппоподобный вирус, широко распространенный в Эстонии.

Помимо того, что нужно избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы респираторного заболевания, также необходимо соблюдать правил гигиены, правильное и регулярное мытье рук помогает предотвратить инфекционные заболевания. После возвращения из регионов риска необходимо следить за состоянием здоровья в течение 14 дней, по возможности не ходить на работу или учебу. При повышенной температуре, кашле или затрудненном дыхании необходимо сразу же связаться с врачом и сообщить о своей поездке.

Исходя из оценки риска Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 26 февраля регионами распространения риска являются: Китайская Народная Республика, Северная Италия (регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт), Иран, Япония, Сингапур и Южная Корея.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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