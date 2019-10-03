Как для ребенка с особыми потребностями выбрать подходящее его месту учебы вспомогательное средство?

По словам детского терапевта Пирет Каазику, очень важно посоветоваться с опорными специалистами учебного заведения, которые каждый день соприкасаются с ребенком и помогают ему в использовании вспомогательного средства.

”Учителя, которые непосредственно занимаются учебной деятельностью и видят ребенка в этой учебной среде, могут дать хороший совет о нуждах такого ученика. Например, на уроке математики или труда ребенок может нуждаться в специальном сиденье, которое обеспечивает верное положение и высоту, а также поддерживает тело и голову, в то время как на уроке с движениями или же во время обеденной перемены гораздо удобнее использовать коляску, которая облегчает транспортировку ребенка”, — поясняет Каазику.

Позовите на помощь терапевта и техника

По словам Лыуне и Каазику, родители часто не знают, что терапевты и техники Invaru готовы посещать семьи, а также дома, детские сады, школы или же дневные центры по всей Эстонии.

”Во время визитов наши терапевты берут вспомогательные средства с собой и ребенок, и его семья могут сразу же попробовать то, насколько оно подходит. Часто взятые с собой вспомогательные средства мы оставляем клиентам напрокат”, — говорит Каазику. Она добавляет, что вместе с терапевтом и техником регулируются размеры вспомогательного средства под нужды ребенка, а семью обучает как правильно использовать это средство.

При возможности сначала берите вспомогательное средство напрокат

По словам Лыуне, не стоит торопиться с покупкой вспомогательного средства, потому что часто его можно взять в прокат. ”Прокат вспомогательных средств — это удобный и выгодный способ выяснить, насколько хорошо подходит это средство ребенку. Дети растут быстро и их потребности во вспомогательных средствах также могут быстро меняться, к тому же прокат вспомогательного средства более выгоден, чем его покупка”, — отмечает Лыуне. Она добавляет, что все прокатные средства перед новым пользователем проходят основательное обслуживание.

Запаситесь временем для нахождения подходящего вспомогательного средства

Как Лыуне, так и Каазику советуют запастись временем для покупки вспомогательного средства, поскольку процесс от получения нужных документов до заказа, выдачи и настройки подходящего вспомогательного средства точно требует времени.

”При выдаче вспомогательного средства мы обучаем тому, как им пользоваться и обслуживать его, потому что только так оно принесет ребенку и его семье больше пользы”, — поясняет Лыуне. Она добавляет, что доступность вспомогательного средства для проката или же необходимость его заказа, выясняется при обращении родителей в центр вспомогательных средств.

По словам Каазику, необходимо помнить о том, что на детские вспомогательные средства распространяется государственная льгота. Для ее получения необходимо при обращении в центр вспомогательных средств взять с собой личную карту вспомогательного средства, справку для получения вспомогательного средства и — при его наличии — решение об особенностях развития.

Иногда, по словам терапевта, родителям приходится считаться с особым рассмотрением в отношении вспомогательного средства. ”Это необходимо, например, тогда, когда при поддержке госльготы желают приобрести более одного вспомогательного средства для передвижения или же когда ходатайствуют об увеличении поддержки”, — приводит примеры Каазику. По ее словам, иногда родители боятся сложностей государственной системы оформления. ”Но этого не стоит опасаться, ничего невозможного там нет — как специалисты Департамента социального страхования, так и наши терапевты могут направить и помочь родителей в течение всего процесса ходатайства”, — ободряет терапевт.