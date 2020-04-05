Как дела у соседей? Смотрите статистику за заболеваемости в России, Латвии, Литве и Финляндии!

В России за сутки врачи подтвердили 658 заражений коронавирусом в 14 регионах, сообщает московский оперативный штаб. Таким образом, в России всего заболели 5389 человек. За сутки скончались два пациента, увеличив общее число жертв до 45.

Минздрав Литвы сообщил об одиннадцатой смерти от коронавирусной инфекции. Умерший человек находился на лечении в Каунасской клинической больнице и входил в группу риска. По данным на 5 апреля, в Литве зафиксировано 811 случаев коронавируса, за сутки - 40.

В Латвии за прошедшие сутки выявлено 24 новых случая заболевания Covid-19, в целом инфицировано 533 человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Общее число инфицированных в Финляндии превысило 1900 и составляет теперь 1927 человек. За сутки число заболевших выросло на 45 человек. Больше всего заболевших в Хельсинки – около 550. Со вчерашнего дня число умерших выросло на три человека. Госпитализировано 209 человек, в реанимации – 76.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!