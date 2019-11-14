Как будет развиваться региональная экономика Эстонии: четыре сценария

Центр мониторинга развития провел исследование, по итогам которого было разработано четыре сценария развития региональной экономики Эстонии. В сценариях рассматривается, как будет выглядеть и как будет распределяться по регионам экономическая деятельность Эстонии в 2035 году с учетом совокупного эффекта различных факторов.
По словам руководителя Центра мониторинга развития Теи Данилов, в основу сценариев легли инновации и тенденции, оказывающие на региональную экономику наибольшее влияние. ”Согласно анализу, наиболее важными факторами, определяющими будущее экономики регионов, являются развитие технологий и вопросы климата. В то же время, скорость развития, способ воздействия и взаимодействие этих факторов с другими тенденциями развития могут сильно варьироваться. Поэтому были применены сценарии: они позволяют выделить различные варианты развития и оценить сопряженные с ними риски и возможности”, — пояснила Данилов.
Согласно исследованию, влияние на региональное развитие Эстонии оказывают такие тенденции как автоматизация и применение искусственного интеллекта, рассредоточенное производство энергии, распространение новых форм работы, ужесточение экологических требований и изменение предпочтений потребителей. Также влияют урбанизация и деурбанизация и возрастающая ценность полезных ископаемых и природных ресурсов.
Эксперт центра и руководитель исследования региональной экономики Уку Варблане подчеркнул, что цель региональной политики Эстонии — раскрытие потенциала, основанного на региональных особенностях. В то же время, до сих пор не удалось сломить тенденцию к все большему сосредоточению экономической деятельности в Таллиннском и Тартуском регионах.
”Харьюмаа растет быстрее других регионов. Региональные центры не получили ожидаемого толчка к развитию. На сегодняшний день общественные и демографические процессы скорее отрицательно сказываются на перспективах развития сельских регионов. В то же время, развитие технологий, возрастающий интерес к сохранению окружающей среды и сопутствующее ему изменение стиля жизни и форм работы могут повысить привлекательность жизни в сельских регионах. Это может дать новый импульс и малому предпринимательству”, — пояснил Варблане.
Сценарий развития ”Большой Таллинн” предполагает сосредоточение развития в крупных центрах. Сценарий описывает рост столичного региона, географическую концентрацию экономики на базе технологий и знаний и депопуляцию сельских регионов ”В случае этого сценария продолжится концентрация населения и ресурсов в Таллиннском, и — в меньшей степени — в Тартуском и Пярнуском регионах. Этому способствуют высокая стоимость применения новых технологий и потребность в особых навыках. Поэтому технологии будут внедряться только в крупных центрах. Кроме того, признаком высокого качества жизни и статуса в первую очередь является потребление. Людей привлекает столичный образ жизни”, — отметил Варблане.
В сценарии ”Эстония центров роста” ключевыми словами являются региональная политика, бо́льшая автономия регионов и сокращение неравенства. Местные ресурсы и рост базы знаний приведут к возникновению в Эстонии 4–6 регионов с привлекательной жилой средой и рабочими местами помимо Харьюмаа и Тартумаа. ”В этом сценарии географическое расположение станет менее важным благодаря технологическим изменениям. Более благоприятной станет маломасштабная экономическая деятельность, что положительно отразится на ключевых региональных работодателях и создании рабочих мест. Движущим фактором сценария также является быстрый рост стоимости жизни и ухудшение жилой среды в столице. Также важен более спокойный стиль жизни, который станет предпочтительным в связи с увеличением среднего возраста”, — пояснил эксперт центра.
Сценарий ”Экокапиталистическая Эстония” — это модель развития, в которой учитывается ограниченный потенциал природной среды. Производство сконцентрировано и ориентировано на экспорт. ”Существенно возрастет важность сохранения окружающей среды. Так как новые технологии производства и экологичные решения — затратны и предполагают рост объемов деятельности, производственные комплексы будут появляться лишь в крупных городах или в непосредственной близости к природным ресурсам. В сельских регионах продолжится отток населения и увеличится безработица, так как экономическая среда станет неблагоприятной для малого предпринимательства”, — сказал Варблане.
Сценарий ”Экокапиталистическая Эстония” описывает более экологичный и социальный образ жизни и более локальную и рассредоточенную экономику. ”Осознание последствий ухудшения состояния окружающей среды приведет к повороту в сторону экологичного образа жизни. Возрастет тенденция к переселению в сельские регионы. Новые жители, с уважением относящиеся к окружающей среде, повысят качество жизни и физической среды в сельских регионах”, — отметил Варблане. Он добавил, что в этом сценарии определенные регионы будут развиваться быстрее, в то время как другим угрожает вымирание.
Основная цель исследования Центра мониторинга развития в сфере региональной экономики — выявить сценарии развития региональной экономики Эстонии до 2035 года. Исследование также разъясняет политические решения, которые направят развитие по одному или другому сценарию. Также приводятся примеры реализации региональной политики посредством различных мер. Например, слияние университетов и упразднение региональных колледжей соответствует географически сконцентрированной модели экономики. Региональные центры науки и развития и учебные программы (в сфере технологий), напротив, содействуют рассредоточенной модели экономики. Аналогичные варианты решений представлены и в сфере транспортной политики (скоростное сообщение со столицей или продуманное сообщение внутри регионов), политики предпринимательства (единообразный подход или разные условия мер поддержки в зависимости от региона) и в других областях.
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