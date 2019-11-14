Как будет развиваться региональная экономика Эстонии: четыре сценария

”Харьюмаа растет быстрее других регионов. Региональные центры не получили ожидаемого толчка к развитию. На сегодняшний день общественные и демографические процессы скорее отрицательно сказываются на перспективах развития сельских регионов. В то же время, развитие технологий, возрастающий интерес к сохранению окружающей среды и сопутствующее ему изменение стиля жизни и форм работы могут повысить привлекательность жизни в сельских регионах. Это может дать новый импульс и малому предпринимательству”, — пояснил Варблане.

Сценарий развития ”Большой Таллинн” предполагает сосредоточение развития в крупных центрах. Сценарий описывает рост столичного региона, географическую концентрацию экономики на базе технологий и знаний и депопуляцию сельских регионов ”В случае этого сценария продолжится концентрация населения и ресурсов в Таллиннском, и — в меньшей степени — в Тартуском и Пярнуском регионах. Этому способствуют высокая стоимость применения новых технологий и потребность в особых навыках. Поэтому технологии будут внедряться только в крупных центрах. Кроме того, признаком высокого качества жизни и статуса в первую очередь является потребление. Людей привлекает столичный образ жизни”, — отметил Варблане.

В сценарии ”Эстония центров роста” ключевыми словами являются региональная политика, бо́льшая автономия регионов и сокращение неравенства. Местные ресурсы и рост базы знаний приведут к возникновению в Эстонии 4–6 регионов с привлекательной жилой средой и рабочими местами помимо Харьюмаа и Тартумаа. ”В этом сценарии географическое расположение станет менее важным благодаря технологическим изменениям. Более благоприятной станет маломасштабная экономическая деятельность, что положительно отразится на ключевых региональных работодателях и создании рабочих мест. Движущим фактором сценария также является быстрый рост стоимости жизни и ухудшение жилой среды в столице. Также важен более спокойный стиль жизни, который станет предпочтительным в связи с увеличением среднего возраста”, — пояснил эксперт центра.

Сценарий ”Экокапиталистическая Эстония” — это модель развития, в которой учитывается ограниченный потенциал природной среды. Производство сконцентрировано и ориентировано на экспорт. ”Существенно возрастет важность сохранения окружающей среды. Так как новые технологии производства и экологичные решения — затратны и предполагают рост объемов деятельности, производственные комплексы будут появляться лишь в крупных городах или в непосредственной близости к природным ресурсам. В сельских регионах продолжится отток населения и увеличится безработица, так как экономическая среда станет неблагоприятной для малого предпринимательства”, — сказал Варблане.