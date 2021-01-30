Как будет организована деятельность кружков и групповых тренировок до сих пор неизвестно

"Сейчас ограничения можно трактовать по-разному, поэтому мы не можем точно сказать о том, как будут организованы кружки. Наши работники и родители сейчас ждут от нас новостей. Поскольку многие кружки по интересам невозможно полноценно проводить дистанционно, то любое послабление ограничений, которое позволяет нам обучать контактно — это хорошая новость", — отметил директор центра по интересам Kullo Ронне Сяра.

Сейчас известно, что при контактной деятельности и занятиях, чреватых высоким риском распространения вируса, необходимо соблюдать правило 2+2. Это, например, пение, танцы, борьба, игра на духовых инструментах. Неконтактную деятельность с низким уровнем риска можно проводить в группах 10+1. Это касается, в частности, уроков живописи, игры на гитаре, кружков керамики.

С 1 февраля разрешены неконтактные занятия спортом, но сколько человек смогут одновременно ходить на групповые тренировки и на каких условиях, пока точно не известно.

"Мы должны готовиться, опираясь на ту информацию, что у нас есть. Конечно, хорошо бы получить детали пораньше. А не так, что наша команда должна будет составлять график тренировок все выходные. Но, к сожалению, ничего не поделаешь. Есть и повод и для радости, большая часть наших клиентов очень хочет ходить на групповые тренировки и теперь у них появится такая возможность", — рассказала исполнительный директор MyFitness Eesti Тийна Отса.

Подробности об ограничениях на групповых тренировках должны появиться в ближайшее время.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!