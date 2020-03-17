Кайтселийт поможет полиции и пограничникам охранять границу Эстонии

С сегодняшнего дня Эстония временно восстановила пограничный контроль также на внутренней границе Европейского союза, чтобы предотвратить более широкое распространение коронавируса. Пограничный контроль восстановлен на границе между Эстонией и Латвией, а также в порту и аэропорту для въезжающих в Эстонию лиц. В период действия восстановленного пограничного контроля запрещено пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов.

У Министерства внутренних дел и подконтрольных ему учреждений нет возможности при введении нового режима работы покрыть всю потребность в пограничном контроле из собственных ресурсов. Дополнительные люди нужны для того, чтобы препятствовать пересечению границы в определенных местах и обеспечивать порядок на открытых для пересечения границы пограничных пунктах.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!