Кайтселийт поможет полиции и пограничникам охранять границу Эстонии

Правительство на сегодняшнем внеочередном заседании дало Министерству внутренних дел разрешение привлечь Кайтселийт для охраны границы Эстонии в период действия чрезвычайного положения. Свое согласие помимо Кайтселийта дали также Министерство обороны и президент. В течение 30 дней для этого будет задействовано до 150 членов Кайтселийта в сутки.
С сегодняшнего дня Эстония временно восстановила пограничный контроль также на внутренней границе Европейского союза, чтобы предотвратить более широкое распространение коронавируса. Пограничный контроль восстановлен на границе между Эстонией и Латвией, а также в порту и аэропорту для въезжающих в Эстонию лиц. В период действия восстановленного пограничного контроля запрещено пересекать границу вне контрольно-пропускных пунктов.
У Министерства внутренних дел и подконтрольных ему учреждений нет возможности при введении нового режима работы покрыть всю потребность в пограничном контроле из собственных ресурсов. Дополнительные люди нужны для того, чтобы препятствовать пересечению границы в определенных местах и обеспечивать порядок на открытых для пересечения границы пограничных пунктах.
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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