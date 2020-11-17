Кайтселийт начинает завтра крупные учения. Департамент здоровья: это неразумно

Несколько направляющихся на учения молодых людей поделились своими опасениями с Delfi — не вызовет ли их проведение возникновения новых очагов заболеваемости после того, как участники вернутся домой.

Речь идет об учениях дружин Ляэнеского региона "Orkaan XV". Хотя учения пройдут в полевых условиях и с соблюдением ограничений, накладываемых коронавирусом, Департамент здоровья не считает их проведение разумным.

"С Департаментом здоровья в связи с организацией этих учений консультировались. Хотя мы понимаем необходимость военной выучки, сбор в таких масштабах в нынешней эпидемиологической ситуации не является разумным", — пояснил руководитель по коммуникациям Департамента Симмо Саар.

"Часть членов Кайтселийта будут ночевать в палатках, где по существу невозможно избежать близкого контакта. Увеличивает восприимчивость к инфекционным болезням влажная и прохладная погода", — добавил Саар.

"Как командующий Силами обороны, так и командир Кайтселийта уже говорили, что гособорона никогда не может быть приостановлена", — подчеркивает майор Танель Рютман важность учений.

Он пояснил, что в условиях коронавируса масштаб мероприятия сильно сокращен. К примеру, в нем не будут участвовать планировавшиеся подразделения из Латвии и других регионов, кроме Ляэнеского.

Как сказал Рютман, при подготовке и проведении учений идет тесное сотрудничество с медицинскими работниками Кайтселийта и Сил обороны.

По словам майора, коронавирус пришел, чтобы остаться. По крайней мере на какое-то время. "И мы должны привыкнуть жить с ним, выполнять связанные с ним ограничения и предупредительные меры. Участники учений тщательно проинформированы и отобраны", — объяснил Рютман.

Правительство ограничило число участников мероприятий под открытым небом 2000 человек. По словам Рютмана, предельным числом учений будет 1000 участников, учения будут проходить в полевых условиях, а контакты, способствующие распространрению вируса (в том числе с местными жителями) должны быть минимизированы.

"Мы будет очень внимательно следить за ситуацией и готовы оперативно реагировать на сигналы опасности", — заверил Рютман.