Кайтселийт будет задействован в охране государственной границы

Министерство внутренних дел передало сегодня Министерству обороны предложение привлечь к обеспечению безопасности на границе в течение следующего месяца до 150 членов Кайтселийта в день.

Решением правительства сегодня в полночь Департамент полиции и погранохраны для предотвращения распространения коронавируса временно восстановит пограничный контроль на всей наземной границе, а также в портах и аэропортах.

Руководитель бюро интегрированного управления границами Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев подтвердил, что Департамент полиции и погранохраны сделал все приготовления, чтобы восстановить пограничный контроль на внутренней границе сегодня в полночь.

Он пояснил, что после восстановления пограничного контроля составляющий почти 350 км наземный отрезок эстонско-латвийскую границы можно будет пересечь только в предназначенных для этого временных пограничных пунктах в Икла, Лилли, Мурати, Валга и на железнодорожном вокзале Валга. Второстепенные дороги для пересечения границы будут закрыты, в Эстонию можно будет въехать через предназначенные для этого временные пограничные пункты.

„Одновременно восстановление пограничного контроля распространяется на порты, аэропорты и железнодорожный вокзал Валга, так как из этих пунктов осуществляются международные пассажирские перевозки. В приграничных районах будут задействованы дополнительные патрули, которые будут проверять транспортные средства и документы и будут собирать связанные с поездкой данные. Для пересечения границы человеком, которому это разрешено, при себе должен быть удостоверяющий личность документ, при необходимости также документ на транспортное средство", — сказал Беличев. "Мы просим отнестись всех с пониманием к кому, что пересечение границы после введение пограничного контроля будет занимать больше времени".

Кому разрешается пересекать границу?

При восстановлении пограничного контроля на внутренней границе решением правительства в Эстонию могут въезжать только граждане Эстонии и жители Эстонии, имеющие вид на жительство или право на жительство в Эстонии, а также те иностранцы, член семьи которых проживает в Эстонии.