Каймо Кууск на прощании с погибшим в Донбассе гражданином ЭР: горжусь тем, что Николай очень любил Эстонию(1)
Как уже сообщал Delfi, 13 июля в Донбассе погиб гражданин Эстонии Николай Ильин. В зоне боевых действий Ильин находился в качестве медика — он оказывал помощь раненым военнослужащим Вооруженных сил Украины. Вчера в Киеве в католическом соборе святого Александра погибшего проводили в последний путь.
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