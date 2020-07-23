Каймо Кууск на прощании с погибшим в Донбассе гражданином ЭР: горжусь тем, что Николай очень любил Эстонию

Как отмечает портал 5.ua, прощались с гражданином Эстонии, белорусом по происхождению, который пошел воевать за Украину под тремя флагами: государственными – Украины и Эстонии и национальным флагом Беларуси.

В числе тех, кто пришел отдать дань уважения военному медику, был и посол Эстонии Каймо Кууск.

"Я горжусь тем, что Николай так любил Эстонию, что решил получить эстонское гражданство. Он так любил Украину, что решил бороться за ее целостность и независимость", – приводит слова соболезнования посла Эстонии украинский портал.

Свой прах военнослужащий ВСУ, белорус с позывным "Эстонец" завещал разделить на три части, чтобы оставить в Украине, Эстонии и Беларуси.