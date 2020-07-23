Каймо Кууск на прощании с погибшим в Донбассе гражданином ЭР: горжусь тем, что Николай очень любил Эстонию(16)
Как уже сообщал Delfi, 13 июля в Донбассе погиб гражданин Эстонии Николай Ильин. В зоне боевых действий Ильин находился в качестве медика — он оказывал помощь раненым военнослужащим Вооруженных сил Украины. Вчера в Киеве в католическом соборе святого Александра погибшего проводили в последний путь.
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