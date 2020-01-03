03.01.2020, 14:45

Кайа Ива в знак протеста против пенсионной реформы покинула партию Isamaa

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Foto: Taavi Sepp

Бывший министр социальной защиты и член Рийгикогу Кайа Ива 31 декабря вышла из партии Isamaa, в которой состояла 20 лет.

Свое решение она аргументировала ERR ”некоторыми политическими решениями” партии, а в частности — пенсионной реформой. Она отметила, что в последнем правительстве занимался должность министра социальной защиты, поэтому в курсе всех связанных с пенсиями тем.

”Для меня неприемлемо, что сейчас партия стоит во главе ослабления второй пенсионной ступени посредством превращения ее в добровольную. Поскольку к настоящему моменту партия четко озвучила, что она от этого не откажется, то я приняла такое решение”, — сообщила Ива.

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