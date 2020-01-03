Кайа Ива в знак протеста против пенсионной реформы покинула партию Isamaa

Свое решение она аргументировала ERR ”некоторыми политическими решениями” партии, а в частности — пенсионной реформой. Она отметила, что в последнем правительстве занимался должность министра социальной защиты, поэтому в курсе всех связанных с пенсиями тем.

”Для меня неприемлемо, что сейчас партия стоит во главе ослабления второй пенсионной ступени посредством превращения ее в добровольную. Поскольку к настоящему моменту партия четко озвучила, что она от этого не откажется, то я приняла такое решение”, — сообщила Ива.