Кадри Симсон: я никогда в жизни не сидела на коленях у Сависаара

В последний раз вы были в Эстонии, наверно, на президентском приеме?

Еще приезжала через неделю после него. А потом воздушная связь очень быстро прервалась.

Как по вашим ощущениям, Европейский союз находится в величайшем кризисе в своей истории?

Я скорее вижу, насколько хорошо работает Евросоюз и как он решает многие проблемы быстрее, чем любая другая страна, действуй она в одиночку. Правда, в первые дни кризиса каждая страна поступала в соответствии со своей особой ситуацией. Границы были закрыты, и это вызвало неразбериху. Затем свободное движение товаров было восстановлено, и Европейский союз помог по всему миру гражданам разных стран и разного подданства вернуться домой.

В настоящее время мы имеем дело с перегруженной медицинской системой. В то же время европейским ученым и исследовательским организациям необходимо разработать вакцину и метод лечения. Насколько мне известно, ближе всех к разработке вакцины подобралась немецкая биофармацевтическая компания CureVac, которой ЕС дал гарантию на 8 миллионов евро – в случае создания вакцины она послужит не исключительной выгоде одной страны, кроме европейцев, ее смогут применять и жители других стран.

Страны сами закрыли свои границы, не спрашивая разрешения Евросоюза. Лидеры Союза глянули – и только поперхнулись?

Было не совсем так. Когда государства закрыли свои границы, Европейский совет, состоящий из премьер-министров, встретился с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Главным вопросом было открытие границ. К настоящему времени созданы «зеленые коридоры»: грузовой автомобиль должен пересекать границу за 15 минут.

Какова способность Евросоюза и Еврокомиссии оказывать давление на страны, чтобы они открыли свои границы, когда больше не будет смысла держать их закрытыми?

Границы были закрыты только по одной причине: большинство европейских стран объявили чрезвычайное положение, и его меры позволили вновь ввести пограничный контроль в пределах Шенгенской зоны. Нужда в специальных мерах отпадет, как только мы убедимся, что риск заражения снижается.