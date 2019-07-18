Кадри Симсон в режиме неоплачиваемого ожидания: работает с документами и учится криптировать письма

Если бы все шло по плану, то сегодня депутаты Европарламента должны были в Страсбурге проголосовать по кандидатуре Кадри Симсон как сменщика Андруса Ансипа в составе Еврокомиссии. К сожалению, слушания по эстонскому кандидату застряли в подковерной европейской бюрократической игре.

Поскольку сейчас Европарламент уходит в летний отпуск, утверждение кандидатуры Симсон откладывается на сентябрь.

Судьба Симсон определилась во вторник вечером, когда в Европарламенте проходило голосование по кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен по пост президента Еврокомиссии. Она была избрана, хотя и находилась на грани провала.

Здесь и возникла интрига, которая не позволила проголосовать по кандидатуре одного из председателей комитета Европарламента, представителя Польши Беаты Шидло.

Либералы ”Обновления Европы” устроили бойкот всем кандидатам, выдвинутым польской партией ”Право и справедливость” и венгерской Фидес из-за дефицита демократии в их странах.