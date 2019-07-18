18.07.2019, 16:30

Кадри Симсон в режиме неоплачиваемого ожидания: работает с документами и учится криптировать письма


Раймо Поом, Eesti Päevaleht
Раймо Поом, Eesti Päevaleht
EST
Kadri Simson
Kadri SimsonFoto: Priit Simson

Кадри Симсон, названной правительством Эстонии кандидатом на должность еврокомиссара, дали выбор: находится до утверждения на высокий европейский пост на зарплате или нет. Она выбрала второе.

Если бы все шло по плану, то сегодня депутаты Европарламента должны были в Страсбурге проголосовать по кандидатуре Кадри Симсон как сменщика Андруса Ансипа в составе Еврокомиссии. К сожалению, слушания по эстонскому кандидату застряли в подковерной европейской бюрократической игре.

Поскольку сейчас Европарламент уходит в летний отпуск, утверждение кандидатуры Симсон откладывается на сентябрь.

Судьба Симсон определилась во вторник вечером, когда в Европарламенте проходило голосование по кандидатуре Урсулы фон дер Ляйен по пост президента Еврокомиссии. Она была избрана, хотя и находилась на грани провала.

Здесь и возникла интрига, которая не позволила проголосовать по кандидатуре одного из председателей комитета Европарламента, представителя Польши Беаты Шидло.

Либералы ”Обновления Европы” устроили бойкот всем кандидатам, выдвинутым польской партией ”Право и справедливость” и венгерской Фидес из-за дефицита демократии в их странах.

Бывший польский премьер-министр не смогла стать председателем комитета по трудоустройству, в комитете по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам не были избраны независимый каталонской депутат, а также венгр из правящей партии.

Свою роль сыграли и расклады по выборам президента Еврокомиссии, когда никто не хотел рисковать своим имиджем, голосуя за представителя польской правоконсервативной партии.

В утверждении кандидатуры еврокомиссара должны участвовать председатели всех комитетов Европарламента. Таким образом Симсон волей-неволей стала жертвой закулисных политических игр.

”Для меня это означает, что голосование пройдет на пленарном заседании в сентябре”, — сказала Симсон и рассказала, что происходило за неделю, прошедшую послее ее встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Де-факто она, по документам чиновников, из кандидата превратилась в еврокомиссара.

”Мне дали сразу рабочее удостоверение, показали мой офис. Выделили адрес электронной почты и телефонный номер, выдали в пользование необходимые электронные устройства. Вручили инструкцию, как криптировать и раскодировать письма, а также как подписывать э-мэйл, чтобы было понятно, что письмо именно от меня”, — рассказала Симсон.

Потом кандидата пригласил уходящий со своего поста генсек Еврокомиссии, который вручил ей две огромные кипы материалов, отметив, что к сентябрьским слушаниям их нужно проработать”.

Гигантское количество материалов объясняется тем, что Юнкер не определил будущему эстонскому еврокомиссару конкретного портфеля, так что перед слушаниями в парламенте нужно быть готовым к любому вопросу, который касается Еврокомиссии.

Так что, по мнению Симсон, до сентября будет время получше ознакомиться с материалами. Но такой ситуации, когда кандидат должен был бы проходить сразу через две комиссии — Юнкера и фон дер Ляйен, в практике Евросоюза еще не было.

Хотя у Симсон есть уже кабинет и двое помощников, до сентября она будет работать без зарплаты. Еврокомиссия дала ей возможность выбора — получать зарплату до утверждения или нет. ”Сейчас я в статусе неоплачиваемого советника. Решила, что до тех пор, пока парламент не проголосует, буду неоплачиваемым работником”, — сказала она.

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