Кадри Симсон в режиме неоплачиваемого ожидания: работает с документами и учится криптировать письма

Бывший польский премьер-министр не смогла стать председателем комитета по трудоустройству, в комитете по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам не были избраны независимый каталонской депутат, а также венгр из правящей партии.
Свою роль сыграли и расклады по выборам президента Еврокомиссии, когда никто не хотел рисковать своим имиджем, голосуя за представителя польской правоконсервативной партии.
В утверждении кандидатуры еврокомиссара должны участвовать председатели всех комитетов Европарламента. Таким образом Симсон волей-неволей стала жертвой закулисных политических игр.
”Для меня это означает, что голосование пройдет на пленарном заседании в сентябре”, — сказала Симсон и рассказала, что происходило за неделю, прошедшую послее ее встречи с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
Де-факто она, по документам чиновников, из кандидата превратилась в еврокомиссара.
”Мне дали сразу рабочее удостоверение, показали мой офис. Выделили адрес электронной почты и телефонный номер, выдали в пользование необходимые электронные устройства. Вручили инструкцию, как криптировать и раскодировать письма, а также как подписывать э-мэйл, чтобы было понятно, что письмо именно от меня”, — рассказала Симсон.
Потом кандидата пригласил уходящий со своего поста генсек Еврокомиссии, который вручил ей две огромные кипы материалов, отметив, что к сентябрьским слушаниям их нужно проработать”.
Гигантское количество материалов объясняется тем, что Юнкер не определил будущему эстонскому еврокомиссару конкретного портфеля, так что перед слушаниями в парламенте нужно быть готовым к любому вопросу, который касается Еврокомиссии.
Так что, по мнению Симсон, до сентября будет время получше ознакомиться с материалами. Но такой ситуации, когда кандидат должен был бы проходить сразу через две комиссии — Юнкера и фон дер Ляйен, в практике Евросоюза еще не было.
Хотя у Симсон есть уже кабинет и двое помощников, до сентября она будет работать без зарплаты. Еврокомиссия дала ей возможность выбора — получать зарплату до утверждения или нет. ”Сейчас я в статусе неоплачиваемого советника. Решила, что до тех пор, пока парламент не проголосует, буду неоплачиваемым работником”, — сказала она.
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