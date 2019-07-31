Кадри Симсон отсутствовала в Рийгикогу "по болезни", а на самом деле отдыхала на Карибах

При этом в первом случае она указала причиной отсутствия в Рийгикогу болезнь. По утверждению бывшего министра экономики Симсон, она все-таки оплатила свои дорожные расходы сама.

Ärileht 8 июля писал, что Кадри Симсон вместе со своим спутником жизни Теэтом Соормом ездила в поездки на отдых, которые были оформлены как рабочие командировки. Так, Симсон участвовала в поездке, которая была оформлена для HKScan как командировка на сельскохозяйственную ярмарку в Бельгии, но в действительности в июле 2016 года Симсон вместе с руководившим HKScan Соормом и другими приближенными ездила в Румынию отдыхать.

Прокуратура начала уголовное производство по делу. Председатель Партии реформ Кая Каллас сказала, что такие поездки вызывают вопросы и в Европе.