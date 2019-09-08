Кадри Симсон осталась без желаемой должности еврокомиссара

Кадри Симсон была названа правительством Эстонии кандидатом на должность еврокомиссара. Согласно слухам, Симсон хотела получить должность еврокомиссара по энергетике, но она досталось латышу.
Согласно информации Politico, Симсон может получить пост еврокомиссара по международному сотрудничеству, который ранее не предлагали, а должность еврокомиссара по энергетике достанется Валдису Домбровскису из Латвии.
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