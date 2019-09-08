08.09.2019, 15:54

Кадри Симсон осталась без желаемой должности еврокомиссара

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rus.delfi.ee
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Kadri Simson
Kadri SimsonPriit Simson

Кадри Симсон была названа правительством Эстонии кандидатом на должность еврокомиссара. Согласно слухам, Симсон хотела получить должность еврокомиссара по энергетике, но она досталось латышу.

Согласно информации Politico, Симсон может получить пост еврокомиссара по международному сотрудничеству, который ранее не предлагали, а должность еврокомиссара по энергетике достанется Валдису Домбровскису из Латвии.

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