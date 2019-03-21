Кадри Симсон о кампании Кальюлайда: для него это хорошо, а для партии — плохо

”Что-то, а проводить кампании Кальюдайд умеет очень хорошо. Это у него профессиональное”, — отметила Симсон и добавила, что у каждого политика свой стиль.

”Кто-то проводит кампанию за кампанией”, — сказала она, имея ввиду Кальюлайда.

”При этом внутри партии донести свою позицию проще, чем через СМИ или соцсети. Для его личной узнаваемости это будет лучше, а вот для партии — хуже”, — отметила Симсон.

Политик добавила, что внутри партии проходят разные встречи и проводится разъяснительная работа. ”Отказаться от этих форумов и пойти на платформу Facebook — это его личный выбор. Я бы такого выбора не сделала”.