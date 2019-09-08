Кадри Симсон: не вижу никаких причин комментировать слухи

Согласно информации Politico, Кадри Симсон может не получить пост еврокомиссара по энергетике, который она хотела. "Я не вижу никаких причин комментировать слухи", — сказала Симсон Delfi.
"Урсула фон дер Лайен обнародует свое распределение ролей в Еврокомиссии во вторник, и после этого я готова прокомментировать основывающуюся на фактах ситуацию", — добавила Симсон.
Кадри Симсон была названа правительством Эстонии кандидатом на должность еврокомиссара. Согласно слухам, Симсон хотела получить должность еврокомиссара по энергетике, но она досталось Валдису Домбровскису из Латвии. Симсон же получит пост еврокомиссара по международному сотрудничеству.
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