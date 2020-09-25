Кадай против обязательного ношения масок: закрывать лицо люди будут лишь при виде полиции

Ряд экспертов, например, глава Северо-Эстонской региональной больницы Пеэп Тальвинг и руководитель кризисного штаба Департамента здоровья Аркадий Попов, такую инициативу поддерживают. Но и есть и противники. Среди них в том числе канцлер права Юлле Мадизе и бывший руководитель отдела экстренной медицины Департамента здоровья Мартин Кадай, пишет rus.err.ee.

В интервью ERR Кадай объяснил свою позицию тем, что ему непонятно, как государство будет контролировать исполнение этого требования и что будет с людьми, которые нарушат правило.

"Это может привести к совершенно другому результату, когда люди будут выполнять обязательство только для виду. Нет смысла в требовании, которое люди будут выполнять лишь завидев полицию, прикрывая лицо чем-то похожим на шарф. В этом нет никакого смысла", — сказал Мартин Кадай.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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