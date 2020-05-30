Кадай: проблемами во время распространения вируса стали ложный стыд и стигматизация

По его словам, в неделю делают 6000 тестов, тем не менее, есть признаки того, что некоторые люди боятся тестироваться из-за реакции других.

"Самое страшное, что может произойти, если человек начнет скрывать свою болезнь. Заболевание может быть скрыто почти у 80% людей, так как им не требуется госпитализация или медицинские услуги. Они могут сами справляться с заболеванием, но бояться этого диагноза, из-за которого общество, возможно, отстранится от них. Возможно, у кого-то появилось ощущение, что за ним следят", — сказал Кадай.

"Таким страхам не должно быть места в обществе, их надо предотвращать, так как если люди начнут скрывать заболевание, то мы не сможем контролировать болезнь", — отметил Кадай.

По его словам, ведомству поступили запросы и сигналы о том, что многие учреждения сами устанавливают слишком строгие ограничения, и в таком случае надо следить за их обоснованностью: например, некоторые детские сады из-за распространения вируса запретили детям брать с собой игрушки.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!

за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!