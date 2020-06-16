К врачу по "скайпу": приемы врачей в удаленном режиме будут проводиться и после коронакризиса

Удаленный прием происходит между пациентом и медицинским работником на расстоянии и для его проведения используются технические возможности видео- и телефонной связи, а также интернет-мессенджеров. Если общение с пациентом по телефону или электронной почте уже является частью обычной практики службы семейных врачей, то в службе врачей-специалистов до чрезвычайного положения удаленные визиты не финансировались Больничной кассой, т. е. медицинские учреждения врачей-специалистов ранее не предлагали пациентам такие услуги.

Вариант удаленного приема, предлагаемый во время чрезвычайного положения, использовался очень активно в течение в течение двух с половиной месяцев (16.03-31.05): более 30% всех амбулаторных приемов были проведены дистанционно. Всего было проведено 213 800 удаленных приемов, за которые Больничная касса выплатила более пяти миллионов евро.

Больничная касса планирует продолжить финансирование удаленных приемов службе врачей-специалистов и после окончания чрезвычайного положения. ”Во многих случаях удаленный прием экономит время как пациента, так и врача, и человек получает необходимую помощь, не выходя из дома или офиса. Благодаря возможностям удаленного приема медицинские учреждения могут более эффективно использовать свой самый ценный ресурс — время медицинского работника”, — сказала Китти Кубо, руководитель инновационных проектов Больничной кассы.

Удаленный визит не экономит финансовые средства Больничной кассы, потому что цена удаленного визита равна стоимости обычного контактного приема врача на месте.

По словам Кубо, удаленный прием по своему содержанию также должен быть равнозначен обычному контактному приему, такой визит может быть проведен только в том случае, если качество медицинской услуги не ухудшается и если такой способ предоставления медицинской услуги подходит для конкретного пациента. ”В тех случаях, когда пациент нуждается в осмотре и обследованиях, то есть проблемы со здоровьем человека действительно могут быть замечены и оценены только при контактном визите, удаленный прием не может быть проведен. Возможность проведения удаленного приема в каждом конкретном случае определяется медицинским работником", — добавила она.