К утру вторника в Эстонии выявили еще 17 зараженных коронавирусом

К утру 24 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 369 человек, всего проведено 4041 теста. За сутки поступили результаты 317 тестов, сообщает Департамент здоровья.
Прибавилось еще 17 положительных результатов, из которых 5 в Харьюмаа, 5 в Вырумаа, 4 на Сааремаа, 1 в Тартумаа и 1 в Вильяндимаа.
По возрастным группам больших изменений нет, и ни в одной возрастной группе заметного роста численности также нет, из людей в возрасте 60+ новых 3 человека, всего их 63 человека.
Карта заражений коронавирусом по данным в Эстонии находится здесь. (В браузере Internet Exploreri страница не отображается корректно).
Кризисный штаб работает в Департаменте здоровья с 28 января, с середины февраля штаб работает каждый день с 9 утра до 9 вечера. Также внутри учреждения в штабе организовано дежурство 24/7 и консультирование по вопросам эпидемиологии.
С 24 марта в Департаменте здоровья к работе медицинского руководителя кризисного штаба приступил Аркадий Попов, задача которого координировать организацию лечения в больницах.
Медицинский руководитель чрезвычайного положения подчиняется Департаменту здоровья и координирует деятельность медицинских учреждений в период чрезвычайного положения. У медицинского руководителя чрезвычайного положения есть право давать распоряжения по реорганизации услуг здравоохранения.
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