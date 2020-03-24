К утру вторника в Эстонии выявили еще 17 зараженных коронавирусом

Прибавилось еще 17 положительных результатов, из которых 5 в Харьюмаа, 5 в Вырумаа, 4 на Сааремаа, 1 в Тартумаа и 1 в Вильяндимаа.

По возрастным группам больших изменений нет, и ни в одной возрастной группе заметного роста численности также нет, из людей в возрасте 60+ новых 3 человека, всего их 63 человека.

Карта заражений коронавирусом по данным в Эстонии находится здесь. (В браузере Internet Exploreri страница не отображается корректно).

Кризисный штаб работает в Департаменте здоровья с 28 января, с середины февраля штаб работает каждый день с 9 утра до 9 вечера. Также внутри учреждения в штабе организовано дежурство 24/7 и консультирование по вопросам эпидемиологии.

С 24 марта в Департаменте здоровья к работе медицинского руководителя кризисного штаба приступил Аркадий Попов, задача которого координировать организацию лечения в больницах.