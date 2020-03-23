23.03.2020, 11:14

К утру понедельника в Эстонии выявлено 352 зараженных коронавирусом. Двое в критическом состоянии

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Maskid sadamas 30.01.2020
Maskid sadamas 30.01.2020Foto: Andres Putting

К утру 23 марта в Эстонии коронавирус диагностирован у 352 человек, всего проведено 3724 теста. За сутки поступили результаты 495 тестов, что на 78 больше, чем вчера.

По сравнению со вчерашним днем прибавилось 26 положительных результатов, из которых 16 на Сааремаа, 5 в Харьюмаа, 4 в Вырумаа и 1 в Тартумаа.

По возрастным группам положение прежнее: люди младше 20 лет составляют менее 6% и старше 60 лет - 17% зараженных.

Госпитализированы 15 человек, из них 4 нуждаются в интенсивном лечении. Состояние двух находящихся на интенсивном лечении пациентов критическое.

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  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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