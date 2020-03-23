К утру понедельника в Эстонии выявлено 352 зараженных коронавирусом. Двое в критическом состоянии

По сравнению со вчерашним днем прибавилось 26 положительных результатов, из которых 16 на Сааремаа, 5 в Харьюмаа, 4 в Вырумаа и 1 в Тартумаа.
По возрастным группам положение прежнее: люди младше 20 лет составляют менее 6% и старше 60 лет - 17% зараженных.
Госпитализированы 15 человек, из них 4 нуждаются в интенсивном лечении. Состояние двух находящихся на интенсивном лечении пациентов критическое.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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