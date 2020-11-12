К убийству бойца ММА в Литве тоже причастны эстонцы?

По имеющейся у издания информации, заказчики убийства Бугавичюса все еще находятся на свободе, а расследование убийства Моркявичуса зашло в тупик. При этом совокупность фактов указывает на то, что исполнители в обоих случаях одни и те же — наемные убийцы из Эстонии.

”Расследование убийства Моркявичуса сдвинется с мертвой точки, когда Ирландия выдаст Литве известного эстонского киллера Имре Аракаса”, — сказал в неофициальной беседе известный литовский криминалист. По одной из неофициальных версий, 60-летний Аракас является одним из исполнителей. Также, по имеющейся информации, именно он руководил гражданами Эстонии Хансом Эриком Эхвертом и Арле Грабби, которые сейчас проходят в качестве обвиняемых в убийстве Бугавичюса 6 ноября 2015 года.

Кроме того, не исключается причастность эстонцев к некоторым другим преступлениям в Литве.

Перевезут ли Аракаса в Литву, пока не ясно. Сейчас мужчина отбывает наказание в тюрьме усиленного режима за убийство местного криминального авторитета. К тому же, в силу возраста его здоровье оставляет желать лучшего, поэтому, доживет ли он вообще до своей выдачи, никто не знает.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.