05.04.2019, 16:21

К тесту здоровья чаще всего прибегают из-за проблемы выпадения волос


rus.delfi.ee
EST
К тесту здоровья чаще всего прибегают из-за проблемы выпадения волос
Benu apteek

Год назад в Эстонии стартовавшая уникальная услуга тестирования здоровья волос и кожи головы показала, что больше всего людей волнует проблема выпадения волос, сообщает Benu Apteek.

По словам проводящей тесты консультанта по здоровью Benu Кятлин Куус, чаще всего для проведения анализа волос приходят те люди, у которых проблема выпадения волос, но также и те, кого беспокоят зуд и перхоть кожи головы. Среди обращающихся основную часть составляют люди примерно тридцатилетнего возраста и 85% — женщины”.

”Главная проблема женщин — как раз и есть проблема выпадения волос, что чаще всего объясняется неправильным питанием и нехваткой витаминов. Проблема особенно усугубляется весной и осенью. У мужчин же чаще всего встречается перхоть и зуд. Причиной зуда кожи головы часто является сухость кожи и нередко причина совсем в ином — в перхоти, что просто еще не выявлено”, — пояснила Куус. ”Наша обязанность и заключается в том, чтобы обучить правильному использованию товаров для ухода за волосами и разъяснять принципы здорового питания, чтобы проблема не осложнялась. Если все же положение уже долговременное и углубляется, то нужно записаться на прием к дерматологу”, — говорит Куус.

Тест, созданный эстонским технологическим предприятием в сфере здравоохранения LabToWellness, взят в использование в 40 аптеках по всей Эстонии. Чаще всего с проблемами волос и кожи головы обращаются в Таллинне, Харьюмаа, Пярну, Тарту и Нарве. Методика анализа волос дает обзор здоровья волос и кожи головы, а также персональные экспертные рекомендации по уходу за волосами с учетом восьми разных факторов.

По словам руководителя по развитию услуг Benu Apteek Марии Отса, о здоровье волос нельзя забывать, поскольку состояние корней волос и кожи головы выявляет и состояние здоровья нашего организма. ”Выпадение волос может выявлять воспалительные процессы в организме еще до того, как они начнут явно проявляться. Рапорт о здоровье волос и кожи головы даст конкретные методы по уходу, которые можно взять на вооружение”, — говорит Отса.

Процедуру рекомендуется проходить 2-3 раза в год, поскольку каждое время года требует свои средства по уходу за волосами и кожей головы. На составление рапорта здоровья волос и кожи головы можно зарегистрироваться по адресу www.benu.ee/teenused/, выбрав ближайшую для себя аптеку и подходящее время. Также на услугу можно зарегистрироваться позвонив в аптеку или же придя на место.

Построенный на специальном программном обеспечении рапорт здоровья волос и кожи головы был разработан эстонским технологическим предприятием в сфере здравоохранения LabToWellness в сотрудничестве с Benu Apteek. В течение года анализ здоровья волос прошли более 1300 посетителей Benu Apteek.

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