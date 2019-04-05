К тесту здоровья чаще всего прибегают из-за проблемы выпадения волос

Тест, созданный эстонским технологическим предприятием в сфере здравоохранения LabToWellness, взят в использование в 40 аптеках по всей Эстонии. Чаще всего с проблемами волос и кожи головы обращаются в Таллинне, Харьюмаа, Пярну, Тарту и Нарве. Методика анализа волос дает обзор здоровья волос и кожи головы, а также персональные экспертные рекомендации по уходу за волосами с учетом восьми разных факторов.

По словам руководителя по развитию услуг Benu Apteek Марии Отса, о здоровье волос нельзя забывать, поскольку состояние корней волос и кожи головы выявляет и состояние здоровья нашего организма. ”Выпадение волос может выявлять воспалительные процессы в организме еще до того, как они начнут явно проявляться. Рапорт о здоровье волос и кожи головы даст конкретные методы по уходу, которые можно взять на вооружение”, — говорит Отса.

Процедуру рекомендуется проходить 2-3 раза в год, поскольку каждое время года требует свои средства по уходу за волосами и кожей головы. На составление рапорта здоровья волос и кожи головы можно зарегистрироваться по адресу www.benu.ee/teenused/, выбрав ближайшую для себя аптеку и подходящее время. Также на услугу можно зарегистрироваться позвонив в аптеку или же придя на место.

Построенный на специальном программном обеспечении рапорт здоровья волос и кожи головы был разработан эстонским технологическим предприятием в сфере здравоохранения LabToWellness в сотрудничестве с Benu Apteek. В течение года анализ здоровья волос прошли более 1300 посетителей Benu Apteek.