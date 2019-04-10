К списку аптек, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита, добавились еще две

Клещевой энцефалит — это передаваемая человеку через укус клеща вирусная инфекция центральной нервной системы. Заболевание может стать причиной развития менингита или менингоэнцефалита. Среди симптомов клещевого энцефалита — высокая температура, сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, рвота, сонливость и общее недомогание. После перенесенного клещевого энцефалита могут быть осложнения в виде нарушения координации, паралича конечностей, головной боли, проблем с концентрацией внимания и памятью. В 0 — 1,4% клещевой энцефалит может привести к летальному исходу.
Прививают от клещевого энцефалита по следующей схеме: первые две дозы вакцины вводятся с интервалом от одного до трех месяцев, третья доза — через 9-12 месяцев после второй. Ревакцинация проводится по прошествии трех лет, последующие ревакцинации — с пятилетним интервалом.
Опыт других стран доказывает, что благодаря проведению вакцинации в аптеках удалось существенно увеличить долю вакцинированного населения. На сегодняшний день различные прививки в аптеках делают уже в 12 странах ЕС. В части аптек вакцинацию проводят аптекари. В Эстонии вакцинацию проводят прошедшие соответствующее обучение работники сферы здравоохранения.
Прививку от клещевого энцефалита в апреле и мае можно будет сделать в общей сложности в 19 аптеках по всей Эстонии: в Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну, Раквере и Курессааре. В акции участвуют все крупные сети аптек: Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek.
Ознакомиться со списком аптек, где делают прививку от клещевого энцефалита, можно, пройдя по ссылке www.vaktsineeriapteegis.ee