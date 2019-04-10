10.04.2019, 10:31

К списку аптек, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита, добавились еще две

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puuk-svenarbetFoto: Sven Arbet

Cделать прививку от клещевого энцефалита в апреле и мае, помимо традиционных мест, можно также в аптеках. С сегодняшнего дня к списку аптек, проводящих вакцинацию, добавились еще две аптеки сети Euroapteek — в столичном торговом центре Kristiine и в центре Тарту на улице Кюйни.

”Теперь прививку от энцефалита можно сделать в 19 аптеках по всей стране”, — сказала член правления Объединения аптек Эстонии, провизор Кристийна Сепп. ”Интерес к подобной услуге у людей до сих пор был высоким. В течение первой недели вакцинацию прошли около тысячи человек”, — отметила Сепп. ”Приятно наблюдать, что люди все больше забоятся о своем здоровье. Возможность сделать прививку в аптеке обеспечила лучшую доступность услуги”, — добавила она.

Сепп выразила надежду, что возможность пройти вакцинацию в аптеке будет способствовать сокращению числа случаев заболевания клещевым энцефалитом, а соответственно, и случаев осложнений, вызванных этим заболеванием. ”По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Эстония находится в географическом регионе, где рекомендуется проведение иммунизации всего населения. Это означает, что осведомленность людей о необходимости вакцинации также необходимо повышать”, — сказала Сепп.

В Эстонии количество прошедших вакцинацию против клещевого энцефалита очень мало. В течение одного года 1,2% населения делают прививку впервые, ревакцинацию проходят 1,3 % населения.

Клещевой энцефалит — это передаваемая человеку через укус клеща вирусная инфекция центральной нервной системы. Заболевание может стать причиной развития менингита или менингоэнцефалита. Среди симптомов клещевого энцефалита — высокая температура, сильная головная боль, ригидность затылочных мышц, рвота, сонливость и общее недомогание. После перенесенного клещевого энцефалита могут быть осложнения в виде нарушения координации, паралича конечностей, головной боли, проблем с концентрацией внимания и памятью. В 0 — 1,4% клещевой энцефалит может привести к летальному исходу.

Прививают от клещевого энцефалита по следующей схеме: первые две дозы вакцины вводятся с интервалом от одного до трех месяцев, третья доза — через 9-12 месяцев после второй. Ревакцинация проводится по прошествии трех лет, последующие ревакцинации — с пятилетним интервалом.

Опыт других стран доказывает, что благодаря проведению вакцинации в аптеках удалось существенно увеличить долю вакцинированного населения. На сегодняшний день различные прививки в аптеках делают уже в 12 странах ЕС. В части аптек вакцинацию проводят аптекари. В Эстонии вакцинацию проводят прошедшие соответствующее обучение работники сферы здравоохранения.

Прививку от клещевого энцефалита в апреле и мае можно будет сделать в общей сложности в 19 аптеках по всей Эстонии: в Таллинне, Тарту, Йыхви, Пярну, Раквере и Курессааре. В акции участвуют все крупные сети аптек: Apotheka, Benu, Euroapteek и Südameapteek.

Ознакомиться со списком аптек, где делают прививку от клещевого энцефалита, можно, пройдя по ссылке www.vaktsineeriapteegis.ee

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