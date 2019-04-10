К списку аптек, где можно сделать прививку от клещевого энцефалита, добавились еще две

”Теперь прививку от энцефалита можно сделать в 19 аптеках по всей стране”, — сказала член правления Объединения аптек Эстонии, провизор Кристийна Сепп. ”Интерес к подобной услуге у людей до сих пор был высоким. В течение первой недели вакцинацию прошли около тысячи человек”, — отметила Сепп. ”Приятно наблюдать, что люди все больше забоятся о своем здоровье. Возможность сделать прививку в аптеке обеспечила лучшую доступность услуги”, — добавила она.

Сепп выразила надежду, что возможность пройти вакцинацию в аптеке будет способствовать сокращению числа случаев заболевания клещевым энцефалитом, а соответственно, и случаев осложнений, вызванных этим заболеванием. ”По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Эстония находится в географическом регионе, где рекомендуется проведение иммунизации всего населения. Это означает, что осведомленность людей о необходимости вакцинации также необходимо повышать”, — сказала Сепп.

В Эстонии количество прошедших вакцинацию против клещевого энцефалита очень мало. В течение одного года 1,2% населения делают прививку впервые, ревакцинацию проходят 1,3 % населения.