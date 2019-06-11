11.06.2019, 14:37

К сотрудничеству и доверию через э-визы: в России обсудили возможность укрепления дружбы с Прибалтикой

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"санкции не обойти, наказание будет строгое"
Роман Старапопов
Роман Старапопов
EST 15

С 6 по 8 июня в городе на Неве проходил XXIII Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), на котором присутствовал корреспондент Delfi Роман Старапопов. По итогам форума можно сделать вывод, что площадка ставит перед собой цель — установление контактов, налаживание и закрепление связей. Для Эстонии ПМЭФ в этом году стал знаковым: его посетил министр экономики Таави Аас, а также делегация предпринимателей.

На отдельной сессии под названием ”Россия — Прибалтика: на пути к доверию и выгодному партнерству”, состоялась дискуссия на тему развития отношений между РФ и странами Балтии.

Участники дискуссии, а впрочем и всего форума, были настроены на позитивный диалог. ”На эту тему особое хотел бы обратить внимание: рядом с нашими прибалтийскими странами находится такая мощная большая страна, у которой действительно экономика растет. Это не пустые слова, она прирастает каждый год. Есть увеличение грузооборота и экспорта”, — отмечает председатель NK Tehnologija Висвалд Бусилс.

Российский экономист, ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев свою речь начал с того, что в общении между странами необходимо развязывать узлы, и эта задача стоит перед профессионалами своего дела, выпускниками российских вузов.

”Научно-образовательное сообщество России и Санкт-Петербурга не стоит на месте. И в эти трудные годы мы понимали, что придет время, когда для нашего сотрудничества понадобятся кадры, которые будут реализовывать программы и развязывать сложные узлы. Конечно, это выпускники российских вузов, которые работают сегодня в Литве, Латвии и Эстонии. Они стараются поддерживать отношения, несмотря на все политические сложные преграды. Но мы сегодня не будем говорить о них, будем говорить о хорошем”, — отметил ректор. Именно этот настрой — говорить о хорошем — проходил красной нитью на протяжении всего форума. От жесткой критики выступающие на форуме держались в стороне.

Так, например, советник президента РФ Антон Кобяков на просьбу Delfi дать оценку нынешним отношениям России и Эстонии лаконично ответил: ”Развивающиеся”.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был настроен критичнее, но и его посыл был предельно четким: надо дружить.

”Рядом живем. Приезжала ваша президент. Что вы там все время задираетесь с нами? Это не выгодно ни вам и вообще никому. Нравятся соседи или нет, с соседями надо жить в мире и дружбе”, — прокомментировал Delfi Зюганов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергей Черемин отметил, что самые позитивные отношения сложились у Москвы с Латвией, где второй год подряд будет проходить Российский бал и где также работает Дом Москвы.

Черемин отметил, что у Москвы стали налаживаться отношения и с Эстонией. Два месяца назад состоялся визит московской делегации в Таллинн. ”Мы почувствовали теплоту и нашу нужность. У нас выстроились добрые отношения с новым мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Хочу пожелать ему успехов в его нелегкой работе”, — отметил московский министр. Он добавил, что эстонских инвестиций в Москве немного.

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”Эстонских инвестиций в Москве менее 100 млн долларов, около 30 компаний занимают в столице нишевые сферы. Товарооборот в два раза меньше, чем с Латвией, однако, по крайней мере, не наблюдается негативных тенденций”, — заметил Черемин. А вот комментируя отношения с Москвы с Литвой, глава ДВМС признал, что они сложные. Так, строительство Дома Москвы в Вильнюсе было заморожено властями города, и сейчас спор дошел до суда.

И если у Москвы с Литвой отношения оставляют желать лучшего, то литовский сосед — Калининградская область пытается навести мосты. Причем, это касается граждан 50 государств. Граждане этих стран смогут въезжать в Калининградскую область в упрощенном порядке с 1 июля 2019 года. Список пока не обнародовали, но губернатор Антон Алиханов заверил, что значительную долю в нем занимают европейские государства.

Электронные визы позволят иностранцам находиться в регионе до восьми дней. Проездные документы будут выдавать бесплатно на границе по предварительной заявке.

”Я очень надеюсь, что наш шаг, за который мы не требуем никаких встречных шагов, приведет к потеплению”, — говорит Алиханов. И, судя по всему, Эстония, Латвия и Литва входят в этот список, поскольку Алиханов выразил надежду, что после этого и у Прибалтики появится желание ”развивать и упрощать режимы передвижения наших граждан”.

Возможности введения электронных виз, а также другие упрощения, рассматривают и Москва с Ригой. Об этом рассказал председатель Российско-латвийского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Александр Колпаков.

Помимо этого, стороны обсуждают вопросы по организации регулярного двухстороннего пассажирского железнодорожного сообщения Рига-Москва через Даугавпилс. ”Это латыши выступили с этой инициативой и просили это сделать”, — подчеркнул Колпаков.

Разумеется, тема санкции не осталась в стороне. Предприниматели уверены, что вести бизнес можно и при санкциях, главное — личное общение и контакты. ”Я считаю, что не в санкциях дело, когда встречаются бизнесмены, когда встречаются нормальные люди”, — сказал директор FEROGAMA, член президиума Конфедерации работодателей Литвы Йонас Виесулас.

Председатель совета директоров порта Силламяэ Тийт Вяхи отметил, что Эстония — член ЕС и НАТО. ”Мы должны выполнять правила игры. Мы можем работать с учетом этих санкций. Мы их не можем обойти, иначе наказание будет строгое”, — пояснил Вяхи.

Для Эстонии форум в этом году стал знаковым еще и потому, что его посетил министр экономики и коммуникаций Эстонии Таави Аас, который встретился с министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с возобновлением регулярных встреч. Для этого будет создана спецкомиссия. Причем следующая встреча двух сторон состоится уже в июле.

"Заметьте, сегодня даже никто не берет систему переводов, потому что мы все говорим на русском языке, понимаем друг друга и вспоминаем то хорошое, что было всегда между нашими странами, между гражданами наших стран", — обратил внимание на прибалтийской сессии ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года. Основные мероприятия ПМЭФ-2019 прошли с 6 по 8 июня в Конгрессно-выставочном центре ”Экспофорум”.

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