К сотрудничеству и доверию через э-визы: в России обсудили возможность укрепления дружбы с Прибалтикой

”Научно-образовательное сообщество России и Санкт-Петербурга не стоит на месте. И в эти трудные годы мы понимали, что придет время, когда для нашего сотрудничества понадобятся кадры, которые будут реализовывать программы и развязывать сложные узлы. Конечно, это выпускники российских вузов, которые работают сегодня в Литве, Латвии и Эстонии. Они стараются поддерживать отношения, несмотря на все политические сложные преграды. Но мы сегодня не будем говорить о них, будем говорить о хорошем”, — отметил ректор. Именно этот настрой — говорить о хорошем — проходил красной нитью на протяжении всего форума. От жесткой критики выступающие на форуме держались в стороне.

Так, например, советник президента РФ Антон Кобяков на просьбу Delfi дать оценку нынешним отношениям России и Эстонии лаконично ответил: ”Развивающиеся”.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов был настроен критичнее, но и его посыл был предельно четким: надо дружить.

”Рядом живем. Приезжала ваша президент. Что вы там все время задираетесь с нами? Это не выгодно ни вам и вообще никому. Нравятся соседи или нет, с соседями надо жить в мире и дружбе”, — прокомментировал Delfi Зюганов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергей Черемин отметил, что самые позитивные отношения сложились у Москвы с Латвией, где второй год подряд будет проходить Российский бал и где также работает Дом Москвы.

Черемин отметил, что у Москвы стали налаживаться отношения и с Эстонией. Два месяца назад состоялся визит московской делегации в Таллинн. ”Мы почувствовали теплоту и нашу нужность. У нас выстроились добрые отношения с новым мэром Таллинна Михаилом Кылвартом. Хочу пожелать ему успехов в его нелегкой работе”, — отметил московский министр. Он добавил, что эстонских инвестиций в Москве немного.

”Эстонских инвестиций в Москве менее 100 млн долларов, около 30 компаний занимают в столице нишевые сферы. Товарооборот в два раза меньше, чем с Латвией, однако, по крайней мере, не наблюдается негативных тенденций”, — заметил Черемин. А вот комментируя отношения с Москвы с Литвой, глава ДВМС признал, что они сложные. Так, строительство Дома Москвы в Вильнюсе было заморожено властями города, и сейчас спор дошел до суда.

И если у Москвы с Литвой отношения оставляют желать лучшего, то литовский сосед — Калининградская область пытается навести мосты. Причем, это касается граждан 50 государств. Граждане этих стран смогут въезжать в Калининградскую область в упрощенном порядке с 1 июля 2019 года. Список пока не обнародовали, но губернатор Антон Алиханов заверил, что значительную долю в нем занимают европейские государства.

Электронные визы позволят иностранцам находиться в регионе до восьми дней. Проездные документы будут выдавать бесплатно на границе по предварительной заявке.

”Я очень надеюсь, что наш шаг, за который мы не требуем никаких встречных шагов, приведет к потеплению”, — говорит Алиханов. И, судя по всему, Эстония, Латвия и Литва входят в этот список, поскольку Алиханов выразил надежду, что после этого и у Прибалтики появится желание ”развивать и упрощать режимы передвижения наших граждан”.

Возможности введения электронных виз, а также другие упрощения, рассматривают и Москва с Ригой. Об этом рассказал председатель Российско-латвийского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Александр Колпаков.

Помимо этого, стороны обсуждают вопросы по организации регулярного двухстороннего пассажирского железнодорожного сообщения Рига-Москва через Даугавпилс. ”Это латыши выступили с этой инициативой и просили это сделать”, — подчеркнул Колпаков.

Разумеется, тема санкции не осталась в стороне. Предприниматели уверены, что вести бизнес можно и при санкциях, главное — личное общение и контакты. ”Я считаю, что не в санкциях дело, когда встречаются бизнесмены, когда встречаются нормальные люди”, — сказал директор FEROGAMA, член президиума Конфедерации работодателей Литвы Йонас Виесулас.