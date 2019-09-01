К сентябрю ряд дорожно-строительных работ в столице не завершен. Что в планах строителей?

Заместитель директора Таллиннского коммунального департамента Рейо Весиаллик сказал Delfi, что в сентябре продолжатся работы по реконструкции улицы Леннуяама, строительству променада в районе Паэ, туннеля на Эхитаяте теэ, частичной реконструкции улиц Нису и Пинна, а также дорожки для легкого транспорта в районе развязки Хааберсти, восстановительный ремонт тротуара улицы Лыйме, а также улиц Нелги и Туха.
В текущем году планируется также реконструкция улицы Койду на участке между Палдиским шоссе и улицей Эндла, восстановительный ремонт улиц Кирсти и Мустсыстра, Акадеэмиа теэ (у дома 42), а также улицы Тедре на участке между Сыпрузе и Моони.
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