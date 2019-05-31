К работе приступает велопатруль Таллиннской скорой помощи

Вице-мэр Бетина Бешкина рассказала, что пациентами велопатруля скорой помощи становятся люди, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем, требующие быстрого вмешательства, или травмы. ”В случае, если пациента необходимо доставить в больницу, велопатруль вызовет машину скорой помощи”, — уточнила Бешкина.

Велопатруль работает уже десятый сезон, его бригада состоит из двух человек и осуществляет работу в Старом городе и на граничащих с ним участках с 1 июня по 31 августа с 9 утра до 21 часа. В летние месяцы прошлого года велопатруль скорой помощи обслужил 248 вызовов.

Таллиннская скорая помощь находится в ведомстве Таллиннского департамента социальной помощи и здравоохранения, и, согласно договору с Больничной кассой, оказывает помощь в Таллинне, Маарду, волости Виймси и на прилегающих к городу территориях, в общей сложности оказывая помощь на участке с примерно 500 000 жителей. В Таллиннской скорой помощи круглосуточно дежурит 23 бригады. В прошлом году они обслужили 100 610 вызовов.

Журналисты могут встретиться с бригадой велопатруля в субботу, 1 июня, в 12 часов на площади Вабадузе, если не будет сильного дождя, и в случае, если бригада в это время не будет на вызове.