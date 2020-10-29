К программе по уменьшению углеродного следа присоединились более 3200 человек

Высаживая новый лес, каждый имеет возможность снизить объем углерода, выбрасываемого в атмосферу при сжигании топлива.

"Растущий лес способен связывать углерод и производить кислород. Дерево средних размеров в течение своего цикла жизни благодаря фотосинтезу может связать более 600 килограмм углерода и произвести в год кислород, которого хватит одному человеку на два года. Таким образом, высаживание нового леса поможет ощутимо уменьшить экологический след, возникающий при езде на машине", — сказал исполнительный директор AS Alexela Айво Адамсон. "Еще более красноречивым примером будут средние вычисления, согласно которым одно дерево за свою жизнь позволит автолюбителям проехать 3700 километров без загрязнения окружающей среды."

Цель запущенной Alexela программы — помочь клиентам нейтрализовать воздействие на окружающую среду, возникающее в результате многих километров, которые они проехали на своих автомобилях. "Экологическую революцию не совершишь в одиночку, но мы можем сделать это общиной, сообща, и запущенная нами общинная программа — это удобная возможность для каждого реально сделать что-то на благо нашей природы", — Адамсон объяснил, почему людям стоит задуматься о присоединении к программе.

Alexela в числе первых инвестировала в выводе на рынок более экологичных видов топлива, в местное производство биометана, а также стала первым частным предприятием, которое запустило общинную программу, нацеленную на защиту окружающей среды, в которой каждый легко сможет принять участие. Вы можете заправиться или купить в магазине на заправке саженец ценой в 25 центов, а посадкой займутся лесные товарищества.

Цель общинной программы — посадить не менее одного дерева на каждого эстоноземельца для нейтрализации углеродного следа от поездок на автомобиле, т.е. всего 1,33 миллиона саженцев. За этот лесопосадочный сезон к началу октября было посажено уже 20 000 саженцев по всей Эстонии. На сегодняшний день к общинной программе Alexela присоединилось уже 3214 человек, которые возмещают влияние своих автомобильных поездок на окружающую среду.